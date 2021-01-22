«لو شغال من البيت».. خطوات اختبار سرعة الإنترنت المنزلي

على مدار العام الماضي، وبعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، ظهرت أهمية استخدام شبكات الإنترنت في حياتنا الشخصية، حيث لجأ الكثير من المؤسسات والهيئات إلى تخفيض العمالة بالمقرات الخاصة بالمؤسسات والهيئات الموجودة في الدولة بنسبة وصلت إلى 50%، وبرزت ظاهرة جديدة وهي العمل عن بعد من المنزل عبر شبكات الإنترنت، ومع بدء الموجة الثانية من الفيروس، والتي تعد أكثر خطورة من الموجة الأولى نظرا لسرعة انتشارها، أصبح هناك ضرورة لتخفيض العمالة مرة أخرى، ويعاني الكثيرون من مستخدمي الإنترنت من ضعف الباقة المستخدمة، لذلك يلجأ الكثيرون إلى اختبار سرعة باقة النت المستخدمة لمقارنتها بالمستحقة من الباقة للتأكد منها.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات إجراء اختبار سرعة باقة النت المستخدمة لمقارنتها بالباقة المشترك بها المستخدم، كالتالي:

خطوات اختبار سرعة الإنترنت

- يقوم المستخدم بإجراء اختبار سرعة الإنترنت المستخدمة والمحددة للباقة من خلال استخدام أحد الأجهزة الموصلة على الواي فاي الخاص بالشبكة.

- ثم يقوم المستخدم بتشغيل خاصية الواي فاي لتوصيل الجهاز المستخدم بالشبكة.

- ثم يقوم المستخدم بالدخول على الموقع الخاص لاختبار سرعة الإنترنت المحددة للباقة من خلال موقع https://fast.com/ar/.

- ثم يتم انتظار إجراء اختبار سرعة النت الخاصة بالباقة المستخدمة من شركة الإنترنت.

- وعند ظهور النتيجة الخاصة بالسرعة المستخدمة في الوقت الحالي والذي تم إجراء الاختبار من خلاله، يستطيع العميل معرفة ما إذا كانت هي السرعة المستحقة وفق الباقة أم لا.

- وفي حالة التأكد من أن السرعة الحالية لشبكة الإنترنت أقل من السرعة المراد الحصول عليها وفق الباقة، يقوم المستخدم على الفور بإجراء الاتصال والتواصل مع الشركة الشركة التابع لها المستخدم للوصول إلى حل مرض بالنسبة له وحل المشكلة إن وجدت.