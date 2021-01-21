تسريب نسخة من فيلم «الصندوق الأسود» تؤثر على إيراداته بدور العرض

تسربت نسخه من فيلم «الصندوق الأسود» للفنانة منى زكي، عبر صفحات السوشيال ميديا، مما أثر علي إيرادات الفيلم بشكل ملحوظ، حيث حقق الفيلم، أمس الأربعاء، بدور العرض ما يقرب من 5 آلاف جنيه فقط، هو يعتبر رقم قليل بالنسبة للإيرادات التي حققها منذ طرحه، حيث وصلت إيراداته إجمالا حوالي 8 مليون و700 ألف جنيه.

تفاصيل دور مني زكي في فيلم الصندوق الأسود

تجسّد منى زكي شخصية سيدة تُدعى ياسمين؛ إذ تفاجأ باقتحام مجهولين منزلها لسرقة شيء ما منه، وعلى إثر ذلك تبذل محاولات مضنية للفرار منهما بلا جدوى.

في إطار من الدراما الممزوجة بالكثير من التشويق والإثارة، يقتحم غريبين منزل ياسمين في مهمة مصيرية لسرقة شيء هام، وتحاول ياسمين الهروب منهما بلا جدوى فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود أمامهما ؟

ويشارك في بطولة الفيلم محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وأسماء جلال، وعبدالرحمن حسن، من تأليف هيثم مصطفى الدهان، وأحمد الدهان.

تعود منى زكي تعود بعد ثلاث سنوات من الغياب عن السينما، ببطولة الفيلم الذي يعرض حالياً في الصالات المصرية ويتصدر شباك التذاكر بتحقيقه أعلى الإيرادات وفقاً لعدة صحف ومواقع مصرية.

وبالتزامن مع عرض «الصندوق الأسود» احتفلت منى مؤخراً بتكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية، وحصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز.

9 أفلام أخري تنافس مني زكي في دور العرض

ويتنافس الفيلم مع 9 أفلام أخرى، هي «ريما، وقفة رجالة، توأم روحي، زنزانة 7، عفريت ترانزيت، صابر وراضي، ريما، حظر تجول، خان تيولا، الخطة العايمة»، ولازالت تحقق الأفلام إيرادات بدور العرض رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيف الإقبال على السينمات بنسبة 50% ، تطبيقاً للتباعد الاجتماعي والحد من انتشار الموجة التانية.