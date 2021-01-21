وزير الأوقاف يستقبل رئيس «دينية النواب» ويهديه نسخة من القرآن الكريم

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، ومفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لمناقشة التعاون المشترك في إطار التعاون بين الحكومة ومجلس النواب.

هيئة الأوقاف المصرية

وبحث وزير الأوقاف ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مواصلة التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة، حيث أطلعه وزير الأوقاف على أهم وأحدث إصدارات الوزارة في مجال الخطاب الديني وتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، وضبط شؤون هيئة الأوقاف وتعظيم مواردها، وكذلك بعض إصداراتها في سلسلة (رؤية) للنشء وبعض المطويات التثقيفية التي تصدرها الوزارة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

كتاب الله

وفي ختام اللقاء، أهداه وزير الأوقاف، نسخة من كتاب الله عز وجل تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية، ولا سيما في مجال تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد أباطيل المتطرفين، معربًا عن سعادته بمواصلة التعاون التام بين وزارة الأوقاف ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر في دور انعقاده الجديدة.

وهنأ وزير الأوقاف، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، أسامة العبد وكيل اللجنة، النائب منصف نجيب سليمان وكيل اللجنة، الدكتور محمد محمود أبوهاشم أمين سر اللجنة، النائبة سهير عوض عطية محمد القاضي عضو اللجنة، النائبة عبير محمد السيد نصار عضو اللجنة، النائب أيمن شكري هنري شمروخ عضو اللجنة، النائبة دعاء محمد سليمان عبدالحفيظ عضو اللجنة.

وأكد وزير الأوقاف، تعاون الوزارة وجميع الجهات التابعة لها مع النواب بصفة عامة، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف بصفة خاصة، خدمة لديننا ووفاء بحق وطننا والأمانة التي نتحملها جميعًا.

وفي سياق متصل، يجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، بقيادة هيئة الأوقاف ومديري المناطق بها السبت المقبل، في إطار متابعة وتحفيز سير العمل بهيئة الأوقاف المصرية وتعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية واستيداء جميع حقوقها بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر.