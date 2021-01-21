«أطباء إيطاليا»: ترخيص لقاح أكسفورد في أوروبا قريبا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، ورئيس نقابة الأطباء في إيطاليا، إن الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، لافتًا إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم يرجع إلى انتشاره مؤخرًا بين الشباب.

ترخيص لقاح أكسفورد في أوروبا قريبًا

وأضاف «عودة»، خلال لقاء ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2»، أنه يوجد حتى الآن 6 لقاحات، منها «فايزر» و«موديرنا» و«أكسفورد» و«اللقاح الصيني»، وكثير من الدول الأوروبية بدأت في تلقيح مواطنيها بلقاح «فايزر»، وفي الأيام الماضية جرى ترخيص لقاح «موديرنا»، بينما سيتم ترخيص لقاح «أكسفورد» قريبًا.

الأعراض الناتجة عن «فايزر» تظهر بعد الجرعة الأولى

وأوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ورئيس نقابة الأطباء في إيطاليا، أن أوروبا لم تستخدم اللقاحين الصيني أو الروسي، بالرغم أن لقاح «فايزر» جديد من نوعه لأنه جرى استخدم الحامض النووي المسمى بـ«الماسنجر»، ويحتوي على جرعتين، بين كل جرعتين 3 أسابيع، منوهًا أن الأعراض الناتجة عن اللقاحات، تختلف حيث تظهر مع الجرعة الأولى لـ«فايزر»، بينما تظهر مع «موديرنا» بعد الجرعة الثانية.

«فايزر» لم تلتزم بإنتاج الكميات المطلوب من اللقاحات

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، ورئيس نقابة الأطباء في إيطاليا، إلى أن «فايزر» تواجه مشكلة لأنها لم تلتزم بالكميات التي كان من المفترض توفيرها لأوروبا، ومن الصعوبة إيصالها للدول النامية والأفريقية لصعوبة تخزينه، حيث لابد من تخزينه بدرجة حرارة -70، وهذا غير سهل، لذا لابد من ترخيص اللقاحين الروسي والصيني لأوروبا.

أهمية تلقيح 70% من عدد سكان العالم

ولفت رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إلى أن التطعيم إذا وصل للدول الغنية والأوروبية فقط دون باقي دول العالم فسيحمل ذلك فشلًا ذريعًا، لأن ذلك من شأنه عدم الوصول للمناعة الجماعية، حيث من المفترض وصول نسبة التلقيح لـ 70% من عدد سكان العالم.