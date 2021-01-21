«أوبل» تكشف عن مركبة الفان الكهربائية «Combo-e» خلال عام 2021

تواصل الشركات العالمية الإعلان عن موديلات جديدة لطرز المركبات الكهربائية، وأعلنت الشركة الألمانية «أوبل» لصناعة السيارات عن انطلاق النسخة الجديدة من مركبتها الكهربائية «Combo-e Cargo»، وذلك خلال فترة الخريف من العام الجاري 2021.

وبحسب المعلن عنه من الشركة، يتم تقديم المركبة الجديدة الكهربائية «Combo-e Cargo»، ذات السقف العالي والحجم والقدرة الكبيرة، حيث توفر المركبة الجديدة حجم حمولة يصل إلى 3.8 أو 4.4 متر مكعب ويمكن أن تتحمل حمولة تصل إلى 800 كيلوجرام.

ومن المواصفات الخاصة بالسيارة، أن لها القدرة على سحب الأشياء بقوة تصل إلى 750 كجم، فيما يبلغ طول المركبة حوالي 4.40 مترًا، ولها قاعدة عجلات تبلغ 2.875 مترًا، ويمكنها نقل أشياء يصل طولها إلى 3.09 مترًا.

كما تشترك السيارة في نفس القدرات التي تتمتع بها طرازات البنزين والديزل منها، والتي حصدت جائزة أفضل فان للعام 2019.

ويعتمد الموديل الجديد «e-Cargo» على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان، مع بطارية سعة 50 كيلووات/ساعة، توفر للسيارة مدى سير يصل إلى «171 ميلًا» 275 كم وفقا لمعيار WLTP؛ كما يمكن شحن البطارية بنسبة تصل إلى 80% في غضون 30 دقيقة.

وفي ذات السياق، وقبل أسبوع واحد كشفت الشركة الفرنسية «سيتروين» النقاب عن شاحنة «ë-Berlingo» الجديدة ، والتي من المقرر طرحها للبيع في الربع الأخير من عام 2021 وتكمل ثلاث سيارات تجارية كهربائية من الشركة، والتي لا تختلف عن الإصدار مع محرك الاحتراق، ولا يمكن التعرف على النسخة الكهربائية للشاحنة إلا من خلال منفذ الشحن الموجود على الجانب الخلفي الأيسر من الهيكل وشعار «ë» الجديد على الباب الخلفي الأيسر.

وتقدم المركبة الجديدة من «سيتروين» بأطوال 4.40 و 4.75 متر وبمدى يصل إلى 275 كيلومترًا وفقًا لمعايير WLTP، ويتم تثبيت البطارية في الهيكل أسفل المقاعد ومنطقة الشحن، كما يتوفر ما بين 3.3 و 4.4 متر مكعب من المساحة، وتعتمد على بطارية بسعة إجمالية تبلغ 50 كيلو وات/ساعة والتي توفر الطاقة لمحرك كهربائي بقدرة 100 كيلووات، وتصل السرعة القصوى عند 130 كم/س، ويمكن شحن بطارية السيارة إلى 80% في أقل من 30 دقيقة بقليل في محطات الشحن السريع وفي سبع ساعات ونصف «7.4 كيلوواط ، أحادي الطور» أو خمس ساعات «11 كيلو واط» .