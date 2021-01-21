وضع حجر الأساس لمشروع أكبر عجلة دوارة في أفريقيا بالزمالك

وضع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية، وأحمد متولي رئيس مجلس إدارة شركة نيو هاواي للاستثمار، حجر الأساس لأكبر عجلة دوارة فى أفريقيا «عين القاهرة»، والتى سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك.

وتعد عين القاهرة هي أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة فى القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية، وذلك على ارتفاع 120 مترا، ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع عام 2022، وسيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030.

وأكد «متولي» أن المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول ومن شأنها أن تصبح رمز حضاري يتيح مشاهدة بانوراميه فريدة للقاهرة، بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين، لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية.

وتعد عين القاهرة هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة، وتقع عين القاهرة «Cairo Eye» على ضفاف نهر النيل في قلب العاصمة، على مقربة من جميع المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة.

وأكد متولي أنه تم تصميم المشروع مع مراعاة كل الاعتبارات البيئية والحفاظ على هوية وكيان منطقة الزمالك، والتي من أهمها المحافظة على جميع الأشجار والنخيل في الحديقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها كإحدى أهم ركائز المشروع، مع الاعتبار أن اعتماد مخطط التصميم الذي يحقق زيادة في إجمالي المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة 15%؜ لتصل إلى 7000 متر مربع بدلا من 6100 متر مربع حاليًا.

وستتيح عين القاهرة مشاهدة المدينة لمسافة 50 كيلو متر ورؤية كل المعالم البارزة المحيطة حولها، وتحتوي على 48 كابينة بسعة 6-8 زائرين لكل كابينة بطاقة استيعابية 2 مليون و500 ألف زائر سنويًا، وستقام وجهة سياحية ترفيهية متكاملة حول العجلة لتجربة ترفيهية فريدة من نوعها ومتكاملة في قلب القاهرة.

وأوضح متولي أن المشروع وضع دراسة مرورية دقيقة؛ لضمان السيولة المرورية بتلك المنطقة الحساسة بالزمالك، بتوفير وسائل مختلفة للوصول لمكان المشروع مثل خدمة النقل النهري باستخدام تاكسي عين القاهرة وحافلات عين القاهرة للنقل الحر Hop On/Hop Off، بالإضافة إلى تخصيص ساحة انتظار للسيارات لـ 500 سيارة.

وتعد الشركة القابضة هاواي، التي تأسست عام 1973، من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي وتضم مجموعة متنوعة من الشركات التي تعمل في صناعات مختلفة مثل التطوير العقاري والتشييد والاستثمار والسياحة والترفيه والصناعة، بحجم أعمال تفوق 6 مليارات جنيه، وتعمل هاواي القابضة في مصر وألبانيا وكوسوفو ومونتينيغرو وتنزانيا وزامبيا مع رؤية للتوسع إقليمياً وعالميًا.