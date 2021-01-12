بريد الوطن.. انقذنا من فوضى مقاهى عين شمس يا محافظ القاهرة

نعانى نحن سكان حى عين شمس الشرقية؛ شوارع فلسطين وأحمد عرابى ومصطفى حافظ إمام، من انتشار المقاهى بصورة كبيرة، واحتلالها للميادين والشوارع، وقيام أصحابها برص الكراسى فى قلب الشوارع، حتى أمام المساجد ودور العبادة، ما يعوق سير المارة، بالإضافة إلى الإزعاج والضوضاء، ووضع شاشات العرض فى قلب الشوارع، دون مراعاة لظروف المرضى وطلبة المدارس، خاصة طلبة الثانوية العامة، ولا نرى لحى عين شمس ولا شرطة مرافق القاهرة أى أثر، مما ضاع معها هيبة الدولة وأعطى فرصة للبلطجية والخارجين عن القانون للإجرام والهيمنة.. لذا نناشد السيد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنقاذ المنطقة.

أحمد النمر

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