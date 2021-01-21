تبدأ بـ30 جنيها.. 4 عروض مسرحية للبيت الفني خلال «الويك إند»

أعلن البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة الخريطة الكاملة للعروض المسرحية المتنوعة التي يتم يقدمها خلال الفترة من 21 وحتى 23 يناير الجاري، وتستعرض «الوطن» تفاصيل العروض ومواعيد عرضها وأسعار التذاكر.

عرض «عيلة الفقري»

يستضيف المسرح العائم الكبير بالمنيل العرض المسرحي عيلة الفقري، وتدور أحداث العرض في إطار كوميدي حول عيلة سمعان الفقري من خلال يوم في حياة تلك العائلة، بطولة محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، العرض من تأليف أحمد الملواني، ومن إخراج محمد متولي.

يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وأسعار التذاكر 102، 52، 32 جنيها.

عرض «جنة هنا»

تعرض مسرحية جنة هنا على مسرح الغد بالعجوزة، العرض بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، تصميم التعبيرات الحركية حسن شحاتة، ومن تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر .

يقام العرض في الساعة السابعة مساء، وأسعار التذاكر 30، 35 جنيها.

عرض «ريسايكل»

يقام العرض المسرحي ريسايكل على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، يومي الخميس والجمعة فقط، ويناقش العرض موضوع إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، ويجيب عن تساؤل وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، وذلك من خلال مجموعة من الاستكشات الموسيقية، العرض صياغة وإخراج محمد الصغير.

يبدأ العرض الساعة السابعة مساء، اليوم وغدا فقط، وبلغت قيمة سعر التذكرة 35 جنيها.

عرض «زهرة اللوتس»

يستضيف مسرح متروبول بالعتبة العرض المسرحي زهرة اللوتس، وتدور أحداث المسرحية حول اختفاء زهرة اللوتس، وبحث الأميرة «لوتس» ابنة الملك عنها لإيجادها ومحاولة معرفة أسباب اختفائها، العرض المسرحي بطولة سيد جبر، إيناس نور، حمدي العربي، منصور عبد القادر، فادي خفاجة، جنا هشام عطوة، من تأليف طارق مرسي و من إخراج محمد حجاج.

تبدا المسرحية الساعة السابعة مساء، وبلغ سعر التذكرة 35 جنيها.