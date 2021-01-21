خبير: بايدن سيتخذ قرارات لها علاقة بالأمن القومي المصري والعربي

قال الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك خلافا عميقا بين الديمقراطيين والجمهوريين، وبالتالي بمجرد وصول جو بايدن إلى الحكم، اتخذ قرارات وعد الديمقراطيون بتنفيذها، مثل مسألة الهجرة، وأيضا بناء الحائط بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك.

بايدن له تقييم مختلف عن ترامب

وأضاف «ميخائيل» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، أن هناك تقييما مختلفا للقرارات التي سوف يصدرها بايدن، ولكن هناك قرارات أخرى ستكون مهمة بالنسبة لمصر والمنطقة العربية، ومنها علاقات الولايات المتحدة مع إيران، وهذا الأمر سوف يتضح خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سوف يجدد الحرب الباردة مع روسيا، ويعود للاتفاق النووي مع إيران، وهذه قضايا مهمة لها علاقة بالأمن القومي العربي والمصري.

بايدن قادر على تمرير القوانين

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن بايدن سيكون لديه القدرة على تمرير العديد من القوانين، ولكنه يواجه جناحا يساريا قويا داخل حزبه، وهم سيطالبونه بالمزيد، مثل الضغط عليه لاتساع مظلة التأمين الصحي، وربما يواجه معارضة ليس فقط من الجمهوريين، ولكنه سيواجه معارضة من الديمقراطيين أنفسهم، خاصة وأن بايدن نجح بأصوات الأقليات، وهم سوف يطالبون بالمزيد، وهم يحتاجون إلى معونات اقتصادية، والاقتصاد ليس في حالة جيدة، ولذلك فإن المشاكل مستمرة ولن تنتهي.

تحديات سيفشل بها بايدن

ولفت إلى أن بايدن لن ينجح في توحيد الولايات المتحدة، ولا حزبه، وربما يعاني من مشاكل جديدة، ولكن أهم قرار يمكن أن يتخذه إعادة فتح الاقتصاد وعودة الناس إلى أعمالها، إلا أنه سوف يواجه أزمة فيروس كورونا المستجد، أما مسألة توزيع اللقاح فهي أمر ليس جديدًا لأن هذا أمر متفق عليه منذ عصر الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح أن الرئيس الجديد سوف يضطر إلى رفع قيمة الضرائب، نظرا لوجود عجز كبير في الميزانية، وهذا الأمر سيكون قضية شاغلة له، وسيرفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة.