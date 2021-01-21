تجار الخضر يؤكدون: البائع السريح الفائز الأكبر من تراجع الأسعار

واصلت أسعار الخضر تراجعها فى أسواق الجملة بشكل كبير لليوم 21 بنحو 10% لتصل حصيلة التراجعات خلال 21 يوما إلى 60%. واستقرت أسعار الفاكهة عند معدلاتها بداية العام الجارى 2021 في الأسواق.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن هناك زيادة كبيرة في المعروض في كافة الأصناف من الخضر، ووصلت التراجعات لـ60%، ما دفع بعدد كبير من تجار الجملة إلى بيعها بأقل هامش ربح ممكن للحصول على السيولة المالية لتيسير الأعمال.

وأشار إلى أن ضعف القوة الشرائية أثر بشكل كبير على تجارة الجملة والمستفيد الأكبر هو تاجر التجزئة الذي ارتفع هامش ربحه لـ40% مقابل 12% لتجار الجملة.

وكشف نجيب عن أن 20% من إيرادات الأسواق تذهب إلى الإيجارات والكهرباء والنقل وأجور العمالة هو ما أدى لخلل كبير في ميزانيات هذه الشركات.

وكشف عن أن تراجعات الأسعار تذهب جميعها إلى البائع السريح والخاسر الأكبر هو الفلاح.

ورصد نائب رئيس الخضر والفاكهة أن البطاطس لازالت تباع بأسعار تتراوح من 75 إلى 150 قرشا في أسواق العبور.

وطالب النجيب بتدخل الدولة من خلال سياسات رشيدة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب لحماية المزارعين أو المنتجات الزراعية الأخرى لضمان الاستدامة في الإنتاج الزراعي مع العودة مرة أخرى للإرشاد الزراعي.