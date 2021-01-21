شعبان صلاح.. ضابط يدفع حياته ثمنا لإنقاذ مصابي حادث سير

خرج من منزله حاملا أحلامه على كتفيه، متدثرا بـ«جدعنة» ولاد البلد الممزوجة بثقل بذلته العسكرية. صرخات سمعها بحادث بالقرب منه، لم يفكر إلا بإنجاد المستغيثين، سبقت خطواته الريح وخفقان قلبه يحيط المستجيرين، في حادث أعلى محور ميدان لبنان، وخلال عبوره الطريق دهسته سيارة مسرعة تحت عجلاتها فسقط فاقدًا للوعي، لحظات وتبعه أحد مساعديه لإسعافه إلى أقرب مستشفى لكنه وجده جثة هامدة على جانب الطريق، تأكد الشرطي أن الرائد شعبان صلاح الضابط في الإدارة العامة للمرور ارتقى شهيدًا فأسرعت شرطة النجدة وانتقلت قوة أمنية واستدعت سيارة الإسعاف ونُقل جثمان الشهيد إلى ثلاجة المشتشفى لإنهاء الإجراءات القانونية تمهيدًا لتشييع جثمانه في بلده في البحيرة.

الشهيد تحرك لمعاينة حادث اصدام 3 سيارات

وكشفت معاينة مسرح الجريمة أن الضابط الشهيد كان يباشر مهام عمله في قيادة خدمة أمنية تابعة للإدارة العامة للمرور أعلى المحور، وشاهد حادث اصطدام 3 سيارات ملاكي بسبب السرعة الزائدة فأسرع لإغاثة المصابين واستدعاء سيارة الأسعاف لنقلهم إلى المستشفى وخلال عبوره الطريق القادم من أكتوبر إلى ميدان لبنان صدمته سيارة مسرعة مات تحت عجلاتها في الحال، وتبين أن الحادث الأول الذي تحرك الضابط لفحصه لم يمت فيه أحد وأصيب فيه 3 أفراد بإصابات سطحية.

المباحث تلاحق المتهم الهارب

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن بدأت في مراجعة الكاميرات القريبة من مكان الحادث بعد أن أرشدت القوة الأمنية المعاونة للضابط عن مواصفات السيارة "ماركتها ولونها"، تمهيدًا لضبط مرتكب الحادث، وأن الشرطة بدأت في فحص خط سير هروب السائق المتهم تمهيدًا لضبطه وتقديمه للنيابة العامة.

النيابة تصرح بدفن جثمان المتوفى

وأضافت المصادر أن النيابة العامة انتقلت إلى مكان الحادث وعاينته، وناظرت جثمان الضابط المتوفى وتبين وجود إصابات بالغة بمختلف أنحاء جسده وتهشيم في الرأس من جراء الصدمة القوة وارتطام جسده في الأرض بسبب السيارة المسرعة، وقررت النيابة تشكيل لجنة فنية لمعاينة مكان الحادث وإعداد تقريرًا وموافاة النيابة بنتائجه وكلفت المباحث بإعداد تهاياتها وضبط المتهم وصرحت بدفن جثمان الشهيد.