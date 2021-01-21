تعديلات جديدة على شهادات «CIB» الإدخارية اعتبارا من منتصف يناير

أجرى البنك التجاري الدولي «CIB» تعديلات جديدة على شهادات الإدخار، بعد أيام من تثبيت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، حيث يوفر البنك عدة شهادات إدخارية بأجال متعددة، وبعائد بالجنيه المصري والدولار واليورو.

ويتيح البنك التجاري الدولي، شهادة إدخار متوسطة وطويلة الآجل لمدد تتراوح بين 3 أو 5 سنوات، يتم فيها احتساب​ العائد على أساس ثابت ومتغير، مع إمكانية إسترداد الشهادة: للشهادة ذات العائد الثابت 3 أو 5 سنوات - الأسترداد الكلي أو الجزئي بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وللشهادة ذات العائد المتغير 3 سنوات إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد سنة واحدة من تاريخ إصدار الشهادة، مع إمكانية الحصول على تسهيلات إئتمانية بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة اعتباراً من منتصف يناير الجاري، بحسب ما صرحت به مصادر بالبنك لـ«الوطن».

وتضمنت شهادات «CIB» المتاحة للأفراد، شهادة الإدخار ذات العائد الثابت، ومدتها 3 أو 5 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1,000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ويتم احتساب العائد ويُصرف شهرياً، ربع سنوياَ، نصف سنوياً أو سنوياً «طبقاً لمدة الشهادة».

كما توجد شهادة الإدخار ذات العائد المتغير، ومدتها 3 سنوات، وحدها الأدنى للشراء 6,000 جنيه مصرى ومضاعفات الـ1,000 جنيه مصرى «ذات العائد الشهرى»، إلا أن أسعار العائد المطبقة تتغير طبقا للتغيير في سعر الإيداع والخصم المعلن من البنك المركزي المصرى، وفى حالة استحقاق العائد يوم اجازة أسبوعية أو إجازة رسمية، تضاف أيام العطلة الرسمية أو الأسبوعية إلي عدد أيام الشهر في احتساب العائد وتتم التسوية في أخر اضافة للعائد عند استحقاق الشهادة.

ويوفر البنك، شهادة الإدخار ذات العائد التراكمي​، ومدتها 3 أو 5 سنوات، والحد الأدنى للشراء 5,000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ويتم احتساب وصرف العائد عند تاريخ الاستحقاق، كما يوفر أيضاً شهادات الإدخار بالعملة الأجنبية، ومنها شهادة ادخار متوسطة وطويلة الآجل لمدد 3 أو 5 أو 7 سنوات، ومتوفرة بالدولار واليورو فقط، ويتم احتساب العائد على أساس ثابت ومتغير، مع إمكانية إسترداد الشهادة: ذات العائد الثابت بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، مع إمكانية الحصول على تسهيلات إئتمانية بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الشهادة، اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، وفقاً للمصادر.

وأشارت إلى أن شهادات العائد الثابت تتراوح مدتها 3 أو 5 أو 7 سنوات، وحدها الأدنى للشراء ​1,000 دولار أو يورو ومضاعفاتهما، ويتم احتساب العائد ويُصرف شهرياً أو ربع سنوياَ أو سنويا «طبقاً لمدة الشهادة»، بعكس شهادة ​العائد المتغير المتوفرة بالدولار فقط، ومدتها 5 أو 7 سنوات ، وحدها الأدنى للشراء 1,000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويتم احتساب العائد وصرفه كل ثلاثة أشهر.