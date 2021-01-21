رئيس قناة السويس: نستعد لاستقبال كراكاتي «مميش» و«طنطاوي»

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة كانت برؤية القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكلفت 20 مليار جنيه وتم استرداد هذه التكلفة خلال 45 يوما.

يمر 50 سفينة يوميا بسبب جائحة كورونا

وأضاف ربيع خلال استضافته في برنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي القدير حمدي رزق، أن السفن الجديدة والحوافز التخفيضية ساعدت في الحفاظ على إيرادات القناة، وتواصلت مع جميع القنوات بخاصية «الفيديو كونفيريس» وأخبرتهم أن قناة السويس تعمل بكامل طاقمها رغم أزمة جائحة فيروس كورونا وهذا يدفعني لشكر جميع العاملين في القناة ويمر 50 سفينة يوميا في القناة ونأمل أن تتضاعف أعداد السفن لتصل إلى 85 سفينة في عام 2023، القناة تنتظر مرور أكبر للسفن بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا، ولم تخسر القناة كثيرا خلال جائحة كورونا في الوقت الذي خسرت قناة بنما الملاحية بنسبة 40% وهذا ليست أول مرة القناة تحقق ذلك ففي عام 2008 في أزمة الديون الأمريكية خسرت قناة السويس 4 مليار دولار وفي عام 2016 أثناء انخفاض سعر الوقود خسرنا 5 مليار دولار فقط.

مصر ستشتري كراكتين في العام الحالي باسم مميش وطنطاوي

وتابع: «سنحضر كراكات جديدة من هولندا في مارس المقبل وفي يونيو المقبل وقادرين على الحفر في القاع الصخري وسيطلق عليهم أسماء الفريق مهاب مميش والمشير حسين طنطاوي ويبلغ سعر الكراكتين 6 مليار جنيه وستمكن هذه الكراكات مصر من الحفر في إفريقيا وأماكن مختلفة وتحقيق دخل إضافي للدولة المصرية».