ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف مخدرات في حملة بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم كيلو ونصف هيروين وشادو بطوخ وبنها وكفرشكر وقها.

وتحررت المحاضر اللازمة للمتهمين وأحيلوا للنيابات المختصة فتولت التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

كانت المعلومات السرية قد وردت أمام اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، بقيام مجموعة من العاطلين بالإتجار بالمخدرات بقرى ومدن طوخ وبنها وقها وكفر شكر، فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بسرعة القبض على المتهمين وكشف هويتهم.

وبإعداد حملة مكبرة استهدفت أوكار المتهمين تمكن فريق البحث الجنائي من ضبط كل من «ع م ا» 18 عاما، عاطل، ومقيم بلتان التابعة لمركز طوخ، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 25352 سنة 2020م جنح مركز طوخ مخدرات، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالي 400 جرام ومبلغ مالي 195 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة، و«م ر ع» 28 عاما، عاطل، ومقيم الشدية قسم أول بنها وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جراما ومبلغ مالى 220 جنيها وهاتف محمول، و«ف ج ع» من مدينة قها وبحوزته كمية من الهيروين تزن حوالى 350 جراما، ومبلغ مالي 95 جنيها وهاتف محمول، و«ع م ع» 28 عاما، عاطل، ومقيم كفر تصفا التابعة لمركز كفر شكر، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 400 جرام ومبلغ مالي 180 جنيها وهاتف محمول.

في وقت سابق تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية من ضبط 6 عاطلين من بينهم ربة منزل وبحوزتهم كيلو ونصف هيروين وشادو واستروكس في حملة أمنية مكبرة على تجار المخدرات بدائرة القسم.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لتحريزها وطلب تحريات المباحث.