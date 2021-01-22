هل تنتهج مصر الإغلاق الكامل في موجة كورونا الثانية؟..وزيرة الصحة تجيب

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر لا تنتهج سياسة الإغلاق الكامل في التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مفسرة ذلك بأن هذه السياسة يتبعها ارتفاع في نسبة العدوى المنزلية بشكل كبير جدًا والعدوى المجتمعية بمجرد الفتح مرة أخرى، وعندما جرى تطبيق سياسة الإغلاق في شهري أبريل ومايو كان محدودًا وجزئيًا.

تعلمنا من الدروس التي أرهقت القطاعات الصحية في العالم

وأضافت «زايد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى مقدم برنامج «حديث القاهرة» الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس»: «تعلمنا من الدروس على مستوى العالم وانتهجنا سياسات لم تسبب الإرهاق للقطاع الصحي أو الاقتصاد، وهو ما كان أمثل نموذج لكورونا».

وتابعت، أن النموذج المصري كان من أقوى النماذج التي حافظت على قوة النظام الصحي، إذ أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ مبادرات صحية أخرى مثل الكشف على الأمراض المزمنة والكشف على السيدات، كما جرى الكشف عن 28 مليون مواطن في 6 أشهر تزيد أعمارهم عن 40 سنة وحصلوا على الأدوية مجانا، بالإضافة إلى العمل على إنهاء قوائم الانتظار بشكل يومي.

وأردفت: «انتهينا من استعدادات 6 محافظات في نظام التأمين الصحي الشامل، وكان من المفترض أن يتم تدشين محافظات الإسماعيلية والأقصر منذ شهرين لكننا أجلناهما حتى الافتتاح الرسمي، ونحن الآن شبه انتهينا من تحضير محافظات أسوان والسويس وجنوب سيناء، وسنبدأ في تحضير المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، والقطاع الصحي ما زال يعمل بكامل قوته بالرغم من وباء كورونا».