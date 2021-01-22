نقل الفنانة شاهيناز لأحد المستشفيات بالقاهرة إثر أزمة صحية مفاجئة

نقلت الفنانة شاهيناز منذ قليل لأحد مستشفيات القاهرة، إثر أزمة مرضية مفاجئة تعرضت لها فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

شاهيناز تنقل لأحد المستشفيات للمرة الثانية فى شهر واحد

كتب الفنان آدم حسين زوج الفنانة شاهيناز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفسبوك «الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم».

كما نشر مدير أعمالها عصام نصر الدين قائلا «نقل النجمة المصرية شاهيناز إلى المستشفى أعدوا لها بالشفاء العاجل ربنا يشفيها أمين الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم بالشفاء العاجل».

شاهيناز طرحت ألبومها الغنائي «حياتي أحلى» نهاية العام الماضي

كانت شاهيناز، قد طرحت منذ عدة أشهر أغنية «حياتي أحلى»، وحققت نسب استماع ومشاهدة مرتفعة، بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد عبدالحميد، وألحان وتوزيع آدم حسين.

ويقول مطلع الأغنية: «في إيه بقى متبعد كده، وبطل بقى عمايلك معايا، قلبي أنا، مش حمل ده لحسن أحبك في النهاية، ما تقولي عايز إيه غيرت حالي ليه، وبعدين معاك ابعد عنيك عن قلبي وارحمني وكفاية، خلتني اعيش، إحساسي بيك والقلب عجباه الحكاية».