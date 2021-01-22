مصرع طفل وإصابة عامل في حادثي سير بسوهاج

لقي طفل مصرعه، اليوم، بعد أن صطدمته سيارة ميكروباص، بدائرة مركز شرطة طهطا، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام، كما أصيب عامل بجروح متفرقة، اصطدامت به دراجة نارية أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز طما شمال سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا بوجود حادث تصادم ومتوفي بناحية نزلة القاضي دائرة المركز.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بناحية نزلة القاضي اصطدم سائقها بالطفل يكن مصطفي أحمد عبد اللطيف، أثناء رجوعه للخلف حال لهو الطفل أمام المنزل، ما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، بسؤال قائد السيارة وعم الطفل محمود أحمد، 37 عامًا، موظف ويقيم بذات الناحية قررا مضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

تـم التحفـظ علــي السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي، نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.

كما تبلغ لمركز شرطة طما من المستشفي المركزي، وصول (أسامة. ر. ع) 20 سنة، عامل ويقيم بناحية مشطا دائرة المركز مصاباً بسحجات متفرقة بالجسم وتم تحويله لمستشفي طهطا العام.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال شقيقه قرر أنه حال عبور شقيقه المذكور الطريق بذات الناحية أصطدم به تروسيكل ما نتج عنه إصابته، واتهم قائده بالتسبب في ذلك.

تم ضبط قائد التروسيكل وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.