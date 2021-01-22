فحص 697 مواطنا في قوافل طبية بالبحر الأحمر

نظمت صحة البحر الأحمر قوافل طبية مجانية بقرى ومدن المحافظة تحت رعاية المحافظ، اللواء عمرو حنفي، وإشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة.

وقال وكيل الوزارة فى تصريح له، اليوم، إن المديرية دفعت بقوافل طبية بقريتي «أبورماد وأدلديت»، شملت تخصصات «جراحة عامة - طب الاطفال - امراض النساء والتوليد - جلدية وتناسلية - جراحة الفم والأسنان»، وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لعدد 393 مواطنا، وإجراء 53 فحصا معمليا، و15 أشعة موجات صوتية و45 كشفا مبكرا عن الأمراض المزمنة.

وأضاف أن المديرية نظمت قافلة طبية بـ«مرسى حميرة وأبرق يومي ومدينة حلايب»، ووقعت الكشف الطبي على 304 مواطنا، وأجرت 30 فحصًا معملياً و42 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم صرف العلاج بالمجان.

جدير بالذكر أن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة أجرى زيارة مفاجئة لمستشفى حميات الغردقة وبرفقتة دكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات ودكتور عصام قاعود استشارى الأمراض الصدرية بالمديرية ودكتور نادر فضة استشارى عناية مركزة بمستشفى الغردقة العام.

وتفقد أقسام المستشفى الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلى والعناية المركزة، كما اطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات وتوافر الأكسجين وراجع ملفات المرضى لاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه.

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