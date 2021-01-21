مدرسة «النور» للمكفوفين الأولى من نوعها في البحر الأحمر (صور)

تعتبر مدرسة «النور» بمدينة الغردقة، والتي افتتحها اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تزامناً مع احتفالات العيد القومي، هي أول مدرسة متخصصة من نوعها في المحافظة، للمكفوفين وضعاف البصر، وتتم الدراسة فيها بطريقة «برايل».

وكشف هشام منير عبد الغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المدرسة تقع بمنطقة «الشيخ شحات» في مدينة الغردقة، وأقيمت على مساحة نحو 8 آلاف متر مربع، بتكلفة قاربت 10 ملايين و500 ألف جنيه، تم تدبيرها من ميزانية التربية والتعليم، وتخدم جميع مدن المحافظة بالكامل، حيث تم توفير جميع وسائل الإعاشة.

وأوضح «عبد الغني» أن المدرسة مكونة من 3 مبان، الأول تعليمي مكون من 3 طوابق، وتضم 14 فصلاً، بواقع فصلين لمرحلة رياض الأطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 للمرحلة الإعدادية، و3 للثانوية، بالإضافة إلى مكتبة ومناهل معرفة.

وأضاف أن المبنى الثاني للإقامة، وهو مجهز بمطبخ ومطعم ومغسلة وعدد من الأسرة والدواليب، بينما المبنى الثالث مخصص لحارس المدرسة، كما تحوي بالمدرسة صالة للألعاب الرياضية، إضافة إلى قاعات للأنشطة المختلفة، منها قاعة للرسم بطريقة «برايل».

وأشار وكيل وزارة التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المدرسة تستقبل طلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الأول الثانوي، من جميع مدن المحافظة، للطلاب المكفوفين وضعاف البصر، وذلك طبقاً للكشف الطبي للمتقدمين، والذي يتم بمعرفة هيئة التأمين الصحي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد «عبد الغني» على جاهزية المدرسة من إمكانيات مادية وبشرية لتقديم تعليم متميز، وتطبيق أعلى معايير الجودة في طرق التدريس والتعليم، لافتاً إلى اهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة وضعاف البصر، لتوفير خدمة تعليمية تليق بهذه الفئة من أبناء المحافظة.

وكان اللواء عمرو حنفي قد افتتح مدرسة المكفوفين بمنطقة «الشيخ شحات» بمدينة الغردقة، اليوم الخميس، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي، تزامناً مع الذكرى 51 لـ«معركة شدوان»، التي سطر فيها أهالي البحر الأحمر ملحمة شعبية، أثناء حرب الاستنزاف، حيث شارك أبناء المحافظة قواتهم المسلحة في دحر العدوان الغاشم على الجزيرة، وتمثل ذلك في إمداد ومعاونة القوات المسلحة بكافة الوسائل والوسائط البحرية في 22 يناير سنة 1970.

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