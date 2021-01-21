محافظ البحر الأحمر يتفقد تطوير الشاطئ العام ويفتتح مشروعات جديدة

أجرى محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، جولة تفقدية بمدينة الغردقة، قبل قليل، شملت متابعة أعمال تطوير الشاطئ العام، كما افتتح قاعة أفراح النادي الاجتماعي، وميداني «سنزو» و«جهينة»، بعد تطويرهما، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق الذكرى 51 لـ«معركة شدوان»، في 22 يناير 1970.

وخلال جولته لتفقد تطوير الشاطئ العام رقم 4 بالغردقة، أعلن المحافظ الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى، بطول 800 متر، حيث تم زيادة عرض الرصيف إلى 4 أمتار، ليستوعب أكبر عدد من المشاة والمارة، مع عمل برجولات ووضع مقاعد لجلوس المواطنين، والاستمتاع بجمال البحر، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشاطئ العام، ليكون متنفساً للأهالي.

كما افتتح محافظ البحر الأحمر قاعة الأفراح داخل النادي الاجتماعي بالغردقة، والتي تتسع لنحو 400 فرد، والتي تم تصميمها بحيث تكون متعددة الأغراض، حيث تصلح للمؤتمرات والأفراح، وتبلغ مساحتها 600 مترمربع، وتم إنشائها لتتناسب مع الواجهة الحضارية والسياحية للمحافظة، ولخدمة أهالى المدينة.

وأشار «حنفي» إلى أن رسوم إقامة الأفراح فيها ستكون رمزية لخدمة الأهالى، وذلك عندما يتم السماح بإقامة الاحتفالات والأفراح بها، لأنها معلقة حالياً، بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وافتتح محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، أعمال تطوير ميدان «سنزو»، بالمدخل الجنوبي لمدينة الغردقة، ضمن خطة رفع كفاءة ميادين المدينة، لتحسين الصورة الذهنية والبصرية، حيث تم عمل المحيط الخارجي برصيف «بلدورة» و«انترلوك» للمارة، بعرض 3 أمتار، إضافة إلى دوائر كسر رخام، ودوائر رمل حلواني ورمل أصفر، مع زراعته بالنخيل وأشجار الزيتون، وعمل إضاءة للميدان بالكامل، إضافة إلى إضاءة ديكورية على الأشجار والأعمدة.

وكذلك افتتح المحافظ ميدان «جهينة» بعد تطويره، على الطريق الدائري الأوسط، وهو المحور الرئيسي إلى مدخل وسط المدينة، والطريق الدائري الخارجي، إضافة إلى المدينتين الصناعية والحرفية، حيث تم عمل إضاءة للميدان بأكمله، إضافة إلى عمل إضاءة ديكورية على أشجار النخيل والزيتون، التي تم زراعتها لتجميل الميدان.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن عملية تطوير ورفع كفاءة الميادين الرئيسية بمدينة الغردقة تحظى باهتمام كبير من قبل المحافظة، وذلك لتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة، لافتاً إلى أن رفع كفاءة ميداني «سنزو» و«جهينة» يأتيان كمرحلة أولى، حيث يجرى العمل على تطوير باقي ميادين المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة، كل من سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد البنداري، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، العميد تامر سمير، والمستشار الإعلامي للمحافظة، محمد مخلوف، ورئيس مدينة الغردقة، اللواء عاطف وجدي، إضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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