افتتاحات المساجد اليوم.. تدشين 21 مسجدا جديدا و3 صيانة وترميم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، 24 مسجدا في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حيث يتم افتتاح 21 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، بإجمالي 24 مسجدًا الجمعة؛ حيث أكدت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى اليوم 762 مسجدًا حتى تاريخه.

وشملت محافظات المساجد الجديدة كلا من سوهاج وأسيوط وكفر الشيخ والبحر الأحمر والجيزة والبحيرة والفيوم، وذلك على النحو التالي:

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد آل همام بالسوالم

2. مسجد آل جاسر بطهطا

مديرية أوقاف أسيوط

3. مسجد الميره بالمعابدة الغربية

4. مسجد النور المحمدي بالشنابلة

5. مسجد الشعبنية بنزلة سرقته

6. مسجد الصوالح بقرية مزينه

7. مسجد النور بالزاوية عزبة هنداوي

8. مسجد روضة الرحمن بقرية كردوس

9. مسجد الكبير بقرية نزالي جانوب

10. مسجد اللطيف الخبير بتل زايد

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. مسجد أحمد سليمان البحري بسيدي سالم

12. مسجد فجر الإسلام بالحامول

13. مسجد 58 البحرية بقرية الأندلس

14. مسجد القبلي بقرية السبعين

6,4 مليار جنيه حصيلة الإنفاق على المساجد في 7 سنوات

مديرية أوقاف البحر الأحمر

15. مسجد آل صابر بالغردقة

مديرية أوقاف الجيزة

16. مسجد الدهامات بالعياط

مديرية أوقاف البحيرة

17. مسجد الجلاء بكوم حمادة

مديرية أوقاف الفيوم

18. مسجد البيطار بأبو شنب

19. مسجد الرحمن بالغرق قبلي

20. مسجد الرحمن بالحسينية

21. مسجد عبد الله عبد الفتاح بأبو جندير

ثانيا: مساجد الصيانة والترميم

وشملت محافظات الوادي الجديد وأسيوط وسوهاج وذلك علي النحو التالي:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

22. مسجد السلام بباريس بإدارة باريس

مديرية أوقاف أسيوط

23. مسجد الرضوان ببني عدي القبلية

مديرية أوقاف سوهاج

24. مسجد آل غابة – الغابات – البلينا

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت من قبل أنه تم إنفاق ما يزيد عن 6,4 مليار جنيه لعمارة المساجد في 7 سنوات، مؤكدة أن أكثر من نصفها من أعمال الوزارة، والباقي تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشرافها.