المساجد للمصلين: عفوا.. لن نستقبلك دون كمامة ومصلى شخصي

دعت المساجد روادها، اليوم، على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الأوقاف بشأن التواجد بالمساجد في ظل تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا وتزايد حدة الموجة الثانية للفيروس، حيث اعتذرت المساجد عن استقبال أي مصلين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية خاصة الكمامة والمصلى الشخصي.

وأكدت المساجد، من خلال الأئمة والعاملين بها وكذلك قطاعات التفتيش المنتشرة ببيوت الرحمن على مستوى الجمهورية على ضرورة الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد، ولا يتم السماح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به، كذلك أن يتوضأ في المنزل فلن يفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.

الغلق الجزئي للمساجد

من جانبها أكدت وزارة الأوقاف أنه في حال عدم الالتزام بالكمامات فلن يتم فتح بيوت الرحمن وسيتم الغلق الجزئي لأي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية، كذلك ضرورة اصطحاب المصلى الشخصي، وضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد.

وطالبت وزارة الأوقاف في منشور لها تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، كذلك عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، سوى أداء الصلوات الخمس فقط، وعدم فتح أي مكتبات داخل المسجد.

كذلك فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

غلق أكثر من 60 مسجدا

وأغلقت الأوقاف جزئيا أكثر من 60 مسجدا، ثم تم فتح ما يزيد عن 40 مسجدا مغلقين بشكل جزئي، بعد أخذ التعهدات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.