شطب شقتك صح.. نصائح من مهندس ديكور لتنفيذ «الكهرباء» بشكل سليم

تشطيب الشقة حلم لأصحاب الشقق الجديدة خاصة المقبلين على الزواج، ويتطلب تنفيذ المراحل الخاصة به من المحارة للسباكة والكهرباء، وصولا لاختيار السيراميك والشبابيك والأبواب المناسبة، كثير من الجهد والوقت لتجنب الوقوع في أخطاء والوصول لأفضل تشطيب وقف الإمكانيات، وفي هذا الصدد يقدم مهندس الديكور مصطفى نوح لـ«الوطن»، عدد من النصائح يجب اتباعها في تنفيذ الكهرباء بالشقة، على النحو التالي:

قال مصطفى نوح إنّ الخطوة الأولى لتنفيذ الكهرباء هي أن يحدد صاحب الشقة أماكن الأباليك، وهل سيتم تنفيذ «الجبسون بورد» ووضع «الاسبوتات» أو «بيت نور» به، إضافة لأماكن طقم الحمام والسخان والبوتاجاز والغسالة وغسالة الأطباق، والبوتاجاز والراوتر، ويوضحها للكهربائي لتنفيذ الكهرباء وأماكن الفيش على هذا الأساس.

يحدد الكهربائي الخامات المناسبة للتنفيذ مع الأخذ في الاعتبار الارتفاعات المناسبة بأن تكون ارتفاعات المفاتيح 90 سم، وبرايز الكومدينو وفق ارتفاعه، والأباليك على ارتفاع متر و80 سم.

يجب ألا تقل أقطار الأسلاك عن 2 مم للإضاءات، و3 مم للبرايز، بحسب «نوح»، على أن تكون أسلاك الغسالة والسخان والتكييف 4 مللي، وإذا كان التكييف كبير يكون قطر السلك 6 مللي، و«الاسبوتات» يكون قطر السلك 1 مللي ونصف المللي.

وأضاف مهندس الديكور، أنّه يجب التأكد من شراء الأسلاك من مكان موثوق به كي تكون أصلية، ناصحا بعدم التوفير في أدوات الكهرباء نهائيًا أو شرائها من مكان غير موثوق، ما قد يتسبب في حرق الأجهزة، وقد يصل الأمر إلى حريق في الشقة، كما يجب التأكد من أنّ الكهربائي متقن في عمله، والوقوف معه وقت التنفيذ لتجنب النصب، إذ إنّ الكهرباء من أهم بنود تشطيب الشقة ولا يجب التهاون في تنفيذها وفق «نوح».

وبعد الانتهاء من تنفيذ الكهرباء بالشقة، يجب التأكد أنّ علب الكهرباء على نفس المستوى، فضلا عن وجود خيط على «بؤج» المحارة للتأكد أنّ بروز العلب على نفس مستوى الخيط.