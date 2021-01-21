ماذا تفعل عند إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء لتجنب محضر السرقة؟

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الأسباب التي تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب ذات اللون الأصفر بعداد الكهرباء الديجيتال أو العداد مسبوق الدفع، والخطوات التي يجب على المستخدم اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار الكهربائي والغرامات المالية.

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء

إذا نقل مستخدم العداد الكهربائي من مكانه دون العودة إلى شركة الكهرباء التابع لها.

فتح غطاء «روزتة» توصيل الأسلاك حتى إذا كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

تغيير أسلاك التوصيل دون مراجعة شركة الكهرباء.

تعرض العداد لأي حركات اهتزازية قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

حال وجود وصلات غير قانونية قد تكون دون علم المشترك.

الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار

يوجد عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند ظهور الإضاءة الصفراء بالعداد الكهربائي، وهي:

تقديم شكوى من خلال الاتصال على رقم 121 حتى يتثنى لشركة توريع الكهرباء التابع لها المستخدم إرسال مندوب لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

يثبّت مندوب الشركة الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة، ويعيد الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

في حالة عداد الكهرباء مسبوق الدفع يفعّل المندوب كارت الشحن، ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد.

4 إرشادات مهمة لتشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع

1 - شحن الرصيد من خلال إدخال الكارت إلى العداد، والانتظار دقائق قليلة حتى انطفاء لمبة الإنذار، والتأكد من ظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد.

2 - يفضل شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد للحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.

3 - يجب الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن الجديدة.

4 - يفضل وضع كارت الشحن بالعداد مسبوق الدفع قبل التوجه لمراكز الشحن.