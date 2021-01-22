مبادرة لتوفير ملابس للأسر المتضررة من الصقيع بالإسكندرية: «دولاب واحد»

«دولاب واحد».. كلمتان بسيطتان عبرت عن مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا للملابس الشتوية في ظل الموجة الباردة التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية خلال الأيام الجارية، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في ازدياد البطالة وقلة الدخل للعديد من الأسر التي كانت تعتمد على قوتها من أعمال يومية، الأمر الذي تبعه احتياج أكثر من أسر أكثر لإيجاد ملابس تحميهم من الشتاء القارس.

وانطلاقًا من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتفعيل المبادرات بما يخدم المجتمع المدنى بشتى قطاعاته، نفذت وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مديرية الشباب والرياضه بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، مبادرة مجتمعية تحت شعار «دولاب واحد» وذلك بمركز شباب القباري.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المبادرة هدفت إلى إدخال السرور والفرح على نفوس بعض الأسر من خلال توزيع ملابس جديدة ومستعملة على الأسر الأشد احتياجًا، حيث استفاد من المعرض مايقرب من 50 أسرة من مختلف الأعمار، وتم تنفيذ المبادرة وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة، لـ«الوطن»، أن المبادرة اتخذت اسم «دولاب واحد»، لتوصيل فكرة لتلك الأسر بأن تلك الملابس من حقهم وليس عطفاً عليهم، وكأن المعرض هو دولابهم الموحد الذي يستطيعون من خلاله أخذ احتياجاتهم دون إحراج أو خوف أو ضيق.

وأكدت أن جميع الملابس المستعملة في هيئة جيدة، مشيرة إلى غسيل تلك الملابس وتعقيمها جيداً حرصاً على صحة تلك الأسر التي تستعين بتلك القطع الشتوية لمواجهة موجة البرد الحالية.

وأوضحت أن هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التى تنظمتها المديرية، وبالجهود الذاتية من قبل الزملاء بالمديرية، إيماناً بضرورة تكاتف المجهودات من أجل غدخال السرور والفرح على الاسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة توالي المبادرات المجتمعية التي تتبناها مديريه الشباب والرياضة في محاوله بسيطة لرفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.