سيارات مياه لملء خزانات مستشفى الواسطى بسبب ضعف الخدمة

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، برئاسة المحاسب محمد بكري إبراهيم، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعدد من سيارات المياه إلى مستشفى الواسطى المركزي لملء الخزانات داخلها، عقب ضعف المياه.

وفوجئت إدارة مستشفى الواسطى المركزي بضعف ضخ المياه داخل المستشفى، قبل أن يتم إبلاغ رئيس الوحدة المحلية، والذي وجه بسرعة توفير سيارات لنقل المياه إلى خزانات المستشفى، والوقوف على سبب ضعف الضخ وإصلاحه سريعًا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.

وانتقل رئيس الوحدة المحلية إلى المستشفى، للتأكد من توافر المياه وملء الخزانات، وكذلك متابعة سير العمل وتوافر حد الأمان من الأدوية والأمصال والأكسجين والالتزام بالإجراءات الوقائية والعلاجية لفيروس كورونا المستجد.

وواصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة، والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن ناحية أخرى تم متابعة تنفيذ حملة لتطبيق قرار مواعيد غلق المحال التجارية بشوارع المدينة، وسط التزام تام بالغلق من أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي والمطاعم بدائرة المركز.