«مستثمرو السياحة»: تحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامة من نزلاء الفنادق مستحيل

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن تحصيل غرامة فورية 50 جنيها من نزلاء الفنادق الذين لا يرتدون الكمامة بالأماكن المغلقة أمر مستحيل عمليا، وذلك لأن الفنادق ليست جهة تحصيل ولا يوجد مع العاملين بها ضبطية قضائية تسمح لهم بتحرير محاضر للمخالفين، فضلا عن أن الغرامات التي ستحصل ستوجه لأي جهة وبأية إيصالات، مضيفا لـ«الوطن» أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق غرامات على مخالفي الإجراءات الوقائية والاحترازية بالفنادق يلزمه آلية خاصة لتنفيذه.

وعممت غرفة المنشآت الفندقية منشورا على جميع الفنادق بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتوقيع غرامة فورية على عدم «ارتداء الكمامة» بالمنشآت الفندفية بواقع 50 جنيها وفي حال عدم السداد الفوري للغرامة يحال المخالف إلى النيابة لإقامة الدعوى الجنائية ويجوز التصالح قبل صدور حكم في الموضوع وعند السداد يدفع ثلثي الحد الأقصى للعقوبة.

مسموح عدم ارتداء الكمامة على الشواطئ

وأشار فلا إلى أن أفراد الأمن المتواجدين بالفنادق توجه النزلاء لضرورة ارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بالأماكن المغلقة «المطاعم والاستقبال» وذلك حتى حفاظا على صحتهم وصحة النزلاء الآخرين، موضحا أن الريسبشن الموجود بالفنادق به كمامات وكل أدوات التعقيم ويتم منحها بالمجان للنزلاء، متابعا: «لا نطلب من المتواجدين بالفنادق ارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بالشاطئ أو بالأماكن المفتوحة بالفندق».

وأوضح فلا أن كل العاملين بالفنادق ملتزمون بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بالعمل ويتم التفتيش عليهم بشكل دوري، لافتا إلى أن جميع المنشآت الفندقية تحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة السياحة تعاقب الفنادق التي لا تطبق الإجراءات الاحترازية بغرامة فورية 4 آلاف جنيه فضلا عن الإغلاق لمدة 7 أيام على أن يتم مضاعفة العقوبة في حالة التكرار، لافتا إلى وجود حملات تفتيشية مفاجئة من قبل وزارة السياحة على المنشآت الفندقية للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل.