1291 قضية تموينية في 24 ساعة أبرزها التحفظ على 1.85 طن رنجة فاسدة

تمكنت مباحث التموين من ضبط العديد من قضايا الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والأسعار وتوافر السلع.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1291) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 2,76 طن مصنعات لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

ضبط 1,85 طن رنجة وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الأسماك المملحة بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

ضبط 2,8 طن سلع غذائية مكرونة - زيت طعام، معبأة داخل عبوات تم حجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 1,55 طن سكر حر – عسل أسود، مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية .

ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وقٌدرت بمبلغ 533,012 جنيه.

ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وقٌدرت بمبلغ 413,166 جنيه.

ضبط 55000 كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 8 ماكينة تصنيع – 25 كيلو جرام "أستك" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 2,5 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مدشة أعلاف حيوانية بمحافظة الغربية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط كمية من الأقراص الدوائية «استحلاب» منتج نهائي غير مطابق للمواصفات القياسية وغير مسجل بوزارة الصحة – كمية من مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية ومحظور استخدامها في الصناعات الدوائية – 6 عبوات ألوان صناعية مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وذلك بدائرة قسم ثان العامرية.

جرى ضبط المدير المسؤول عن المصنع، وتبين أنه دون ترخيص – و ذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال إنتاج وتعبئة المكملات الغذائية والمستحضرات الطبية وأدوية مطهرة «للفم والحلق» مدون عليها بيانات تجارية وهمية ، وذلك دون وجود المؤهلات العلمية والطبية التي تؤهله لإنتاج تلك الأدوية طبقا للمواصفات الطبية ويقوم بطرح منتجاته للبيع بالصيدليات لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.