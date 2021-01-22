القصة الكاملة لاختطاف امرأة واغتصابها بالشرقية: هددوها بصورها

نسج 3 متهمين خطة شيطانية لاستدراج سيدة مقيمة في قريتهم التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بدأت بإيهامها بأن لديهم صورًا خاصة بها، وصولا لهتك عرضها واغتصابها في منطقة زراعية نائية، وتوثيق جريمتهم بمقاطع فيديو وصور لتكون وسيلة لابتزاز الضحية مرات أخرى.

وفي وقت اقترب من مساء يوم 21 أبريل الماضي عادت الزوجة إلى منزلها تجر أقدامها التي تكاد تحملها بالكاد، وتحاول أن تتخفى عن عيون من يقابلها في الطريق، قبل أن تخفي دموعها حتى وصلت إلى منزلها، وعند عودة زوجها وجدها في حالة يُرثى لها لتنهار بين يديه وتخبره بتعرضها للاغتصاب.

وقرر الزوج إبلاغ الشرطة واتهمت كل من «رامي. ج. أ» 27 عامًا، عامل، و«أحمد. أ. ع. أ»، 19 عامًا، و«أحمد. ع ع»، وجميعهم مقيمون بقرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق باغتصابها وهتك عرضها، وضبطت الشرطة اثنين من الجناة وأحيل الثلاثة للمحاكمة.

قبل الواقعة كان كل شيء على ما يرام، فالزوجة تعيش حياة هادئة تتطلع لتأسيس أسرة، وأن يكون لديها أبناء تحسن تربيتهم وتخطط لمستقبلهم، وأثناء إنشغالها في أعمال المنزل تلتقت اتصالًا هاتفيًا من رقم هاتف، لم يكن مسجل لديها، وعندما ردت في المرة الثانية أخبرها أحد الأشخاص بأنه يريد مقابلتها لإطلاعها على صور خاصة بها وهددها بنشر الصور حال عدم مقابلته.

وبعد تفكير طويل قررت السيدة مقابلته لتتحقق من صحة ما يقول، معتقدة أنه يريد مبلغًا من المال، إلا أنها وجدت نفسها ضحية للابتزاز والاغتصاب.

وأمام النيابة قالت المجني عليها إن المتهم الثاني قام بمحادثتها هاتفيًا وتهديدها بإفشاء صور خاصة بها،، وإطلاع زوجها عليها وطلب منها مقابلتهما في مكان بعيد، فقامت بمقابلته، وحال ذلك أبصرت المتهم الثالث فقاما بالاعتداء عليها بأن قاما بملامسة أجزاء من جسدها، فيما قام المتهم الأول بالتقاط صور خلسة حال قيام الثاني والثالث بالاعتداء عليها وعقب ذلك قامت بالفرار.

وتابعت: في اليوم التالي قام المتهم الأول بمحادثتها هاتفيًا، وهددها بالصور، وطلب مقابلتها، وعندما توجتهت طلب منها استقلال «توك توك» برفقته واقتادها إلى مكان بعيد، واعتدى عليها واغتصبها بالقوة ثم التقط لها صورًا أخرى.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، مساء أمس، بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقًا بتهمه خطف فتاة واغتصابها؛ كما قررت تأجيل محاكمة اثنين آخرين متهمين بهتك عرضها.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هيثم الضوى ومدحت سالم وسكرتارية نبيل شكري.