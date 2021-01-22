«التضحية لأجل الوطن».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، لتكون تحت عنوان «التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء»، حيث أكدت وزارة الأوقاف في بيان لها أن منابرها على مستوى الجمهورية ستصدح الجمعة المقبل للحديث حول «التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء»، حيث تم التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

بدوره أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن التضحية في سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره، والعمل على تقدمه وازدهاره، وقضاء حوائج أهله، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائمًا ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر في ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون في سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها.

التضحية في سبيل الوطن

وأضاف أنه التاريخ سيظل شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية. الوطن ساحة للعطاء الديني والوطني والإنساني، وقد قالوا: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالته ونبله وشهامته فانظر إلى مدى ولائه لوطنه وحسن انتمائه له وحنينه إليه وعمله لأجله فذلك سبيل الشرفاء والعظماء والأفياء.

واختتم الوزير بالدعاء بقوله: نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

يذكر أن وزارة الأوقاف حشدت منابرها اليوم للحديث حول «النور في القرآن الكريم»، حيث شملت الخطبة الحديث حول كتاب الله عز وجل والتأمل في آياته، والتمسك بأنوار القرآن الكريم لتكون لنا سبيل الهداية والنجاة في الدنيا والآخرة.