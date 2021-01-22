إلهام شاهين لـ«الوطن»: «بكره السوشيال ميديا بسبب التنمر على الآخرين»

أبدت الفنانة إلهام شاهين استيائها الشديد من حالات التنمر التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الآونة الأخيرة، وكذلك تداول أنباء غير صحيحة عن نجوم الوسط الفني.

وقالت إلهام شاهين لـ«الوطن»: «بقيت بكره السوشيال ميديا بسبب فئة كبيرة من البشر مهمتها الأساسية هي إلقاء الشتائم والتنمر على الآخرين، وتناقل الأخبار بينهم دون التأكد من صحتها؛ فهذا لم يكن موجودا منذ 10 سنوات من الوقت الحالي، ولكن في القرن الـ21 الأمر زاد بصورة ملحوظة، تؤثر على الفنانين بشكل كبير».

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنانة إلهام شاهين حاليا فيلم «حظر تجوال»، بدور العرض، بعد أن شارك في مهرجان القاهرة، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها به.

الإيرادات

وتحدثت إلهام عن متابعتها لإيرادات الفيلم، قائلة: «لايشغلني إيرادات الفيلم، خاصة أنه تم طرحه في ظروف صعبة من انتشار فيروس كورونا، وتخفيض عدد الجمهور بالسينمات، وكل هذا تحدي كبير يحُسب للمنتج على مجاذفته».

وأضافت لـ«الوطن»: «لم أتابع إيرادات فيلم حظر تجوال منذ طرحه بدور العرض، خاصة أنه حقق نجاحا كبيرا عند عرضه بمهرجان القاهرة، فأنني لم ألم على الجمهور لعدم نزوله إلى السينمات، خاصة في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا».

وتابعت الفنانة: «انتظر رد فعل الجمهور عند عرضه حصريا على القنوات الفضائية آخر شهر يناير، فالذي لم يشاهد الفيلم في مهرجان القاهرة ينتظره بالتلفزيون، وأعتقد أن رد الفعل سيكون إيجابي بمجرد طرحه، خاصة أن الفيلم يناقش موضوع في غاية الأهمية، وهو زنا المحارم».

معلومات عن فيلم حظر تجوال

تدور أحداث «حظر تجوال» حول فاتن التى تخرج من السجن بعد 20 عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013، بعد قرار حظر التجوال بمصر، الذي أجبرها على قضاء ليلتها عند ليلى، التي تعرضها لمحاكمة ثانية، بحثا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا، الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي، عن فيلم قضية رقم 23، من تأليف وإخراج أمير رمسيس.