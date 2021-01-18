إلهام شاهين غاضبة من النائب المسيء للفن: «أطالب برفع الحصانة عنه»

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن استيائها الشديد، لما صدر من النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، وإساءته لمهنة الفن، ووصفهم بـ«الساعين في الأرض فسادًا» .

وقالت «شاهين» لـ«الوطن»، «أطالب برفع الحصانة عن النائب، بالإضافة إلى رفع قضية سب وقذف ضده، لأنه سب الفنانين ومهنة الفن علنياً، وهو رجل مسئول وفي مكانة هامة بالدولة، لذا يجب أن يحاسب على أفعاله بأسلوب صارم، لأن النائب الذي يمثل الشعب يجب ألا يتحدث بعشوائية دون وعي».

إلهام شاهين: أفلامنا تمثل مصر في العالم بأكلمه

وأضافت: «أفلامنا تمثل مصر في العالم بأكمله، ولابد أن ينظر للجانب الإيجابي في الفن، وما فعله شئ مرفوض، ويجب أن يعتذر ثم نقرر بعدها قبول الإعتذار أو رفضه، الفنانين ليسوا ملائكة وكل مهنة بها الصح والخطأ، ولكن أن توصم مهنة بأكملها بشئ هذا لا يمكن قبوله أبداً».

أشرف زكي يتقدم بمذكرة لرئيس النواب ضد البرلماني المسئ للفن

وتقدم د. أشرف زكي بمذكرة رسمية لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي صباح اليوم لوقف الأمر، وعلقت شاهين قائلة، « نحن على ثقة به وكلامه، فنقيب الممثلين يأخذ الحق بهدوء ودون عصيبة، وهذا شيء جيد، ولكنني غيورة على مهنتي بزيادة».

وكان النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، قد هاجم الفنانين، وأكد أن «الفن يحُرض على الفسق والانحراف».

وعلق الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، على إهانة النائب رياض عبدالستار، للفنانين أثناء مناقشة الجلسة العامة للمجلس، لقانون لمناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية، ووصف خلال كلمته الفنانين بـ«الساعين في الأرض فسادًا» .

وقال نقيب الممثلين لـ«الوطن»، «أرسلت مذكرة خاصة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وفي انتظار الرد منه، لأنني لن أقبل تلك الإساءة على الفنانين، وأنني أثق في عدالة المجلس وتقدير لقيمة الفن المصري».