تعرف على طرق وشروط استخراج بطاقة تموين جديدة لساقطي القيد

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استفادة المواطنين من مستحقي الدعم من البطاقة التموينية، لذلك تم حصر الأفراد ساقطي القيد، من نظام البطاقة التموينية وغير الموجودين في أي بطاقة تموينية نهائياً، واشترطت الوزارة أنه لا يحق لأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين وأصحاب المشاريع الذي لهم بطاقة ضريبية، عمل بطاقة تموين لأول مرة في حالة ساقطي القيد غير الموجودين في أي بطاقة تموينية، ولا يحق لساقطي القيد استخدام منصة بوابة مصر الرقمية، إلا بعد انتهاء من الأوراق واستخراج البطاقة الجديدة، ويرصد التقرير التالي شروط استخراج بطاقة تموين لساقطي القيد:

1ـ من يحصلون على معاشات مبارك والسادات وتكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي.

2ـ الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

3ـ القصر الذي ليس لهم عائل ولا دخل ثابت لوفاة الوالدين.

4ـ الموظفون في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع العام الذي لا يزيد إجمالي دخلهم عن 1500 جنيه.

5ـ أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع عام أو قطاع خاص الذي لا يزيد إجمالي معاشهم عن 1200 جنيه.

6ـ السائقون والعمال والعمالة الموسمية والحرفيون وأصحاب المهن والعاملين بالقطاع الخاص الذي لا يزيد دخلهم عن 800 جنيه بموجب بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية.

7ـ أصحاب الأمراض المزمنة وذو الاحتياجات الخاصة “دون التقيد بالدخل” أي لا ينطبق عليهم شروط الحد الأقصي للدخل.

المستندات المطلوبة

1ـ صورة الرقم القومي لجميع الأفراد بحد أقصي 4 أفراد فقط بطاقة رب الأسرة وباقي الأفراد الثلاثة أو شهادة ميلاد كمبيوتر للقصر.

ـ صورة قسيمة الزواج

- إيصال كهرباء او غاز او مياة

4ـ رقم المحمول لرب الأسرة

5ـ صورة عقد إيجار

6ـ المستند الذي يدل على قيمة الدخل سواء مفردات المرتب أو بيان المعاش أو البحث الاجتماعي للحالات المطلوب عنها بحث اجتماعي.