لو هتكبر مشروعك.. إجراءات الحصول على قرض تمويل المشروعات من بنك مصر

يحرص كثير من أصحاب المشروعات على توسعة المشروعات الخاصة بهم، للحصول على عائد مادي أكبر من العائد الذي يحصلون عليه في الوقت الراهن، لذلك توفر عدد من البنوك قروض مالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يستطيع صاحب المشروع التوسع في مشروعه الخاص.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على قرض المشروعات الصغيرة من بنك مصر، وفق خدمة عملاء بنك مصر، كما يلي:

مميزات قرض المشروعات الصغيرة

- تبلغ قيمة القرض للمشروعات الصغيرة للمنتجات 50 ألف جنيه.

- يوجد منتجات أكبر من 50 ألف جنيه، حتى 250 ألف جنيها.

الشروط المطلوبة

- أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح، إضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع أو يوجد بها فرع ولا يقدم الخدمة.

- أن يكون النشاط قائما منذ سنة على الأقل، سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمر في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل، ويُتاح منح المشروعات الجديدة، على أن يكون مرّ على قيده بالسجل التجاري 3 أشهر.

- يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلام شامل وجيد.

- أن يكون العميل صاحب النشاط مصري الجنسية كامل الأهلية حسن السمعة، ولا يقل عمره عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في تاريخ استحقاق القرض.

- حال زيادة العمر عن 65 عاما يشترط أن يكون عمر الضامن أقل من 60 عاما في تاريخ استحقاق القرض.

- أن يجيد العميل أو ضامنة القراءة والكتابة على الأقل.

- يتم إصدار قرض واحد للعميل والمنشأة معا وفي حالة الشركات لا يجوز لأكثر من شريك الاقتراض على ذات المنشأة.

- ألا يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصرا أو ضامنا لعميل آخر.

- أن تكون قيمة القسط الشهري للقرض تتناسب مع أرباح العميل من النشاط.

- ألا توجد ضمانات تبادلية بين المدين والضامن.

- عدم حصول العميل على قروض مشروعات صغيرة قائمة وذلك قبل الموافقة على منح التمويل متناهي الصغر.

المستندات المطلوبة

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك أو عقد إيجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقاري.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية.

- إيصال مرافق حديث (مياه/ غاز / كهرباء / فاتورة تليفون) باسم المقترض أو مالك محل النشاط لا يتجاوز 3 أشهر.