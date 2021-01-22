الصحة: تأجيل إطلاق موقع اللقاحات حتى الانتهاء من تلقيح الأطباء

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الموقع الخاص بالتسجيل لطلبات الراغبين في الحصول على لقاحات فيروس كورونا، سيطلق بشكل رسمي بعد الانتهاء من تلقيح الأطباء والأطقم الطبية.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن التلقيح سيكون في مرحلته الأولى للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والفزر والصدر والحميات، تشمل الأطباء وأطقم التمريض وموظفي الخدمات الطبية في هذه المنشأت.

وأوضح المصدر، أن التلقيح سيتم عبر موقع خاص بالأطقم الطبية، زودت المستشفيات به، لمن يرغب في التسجيل من الأطقم، وجاري حاليا تجميع بيانات الذين سجلوا للاستقرار على الشحنة الخاصة بكل مستشفى.

800 ألف فرد قوام العاملين في مجال الصحة بمصر

ونوه المصدر، إلى أن المستشفيات سجلت خلال الـ3 أيام الماضية، للأطقم الطبية عبر هذا الموقع، بعد أن وزعوا خلال الأسبوع الماضي، استمارة رغبات للأطباء، دون فيها كل طبيب رغبته في الحصول على اللقاح من عدمه، فضلا عن معانته من أي أمراض مزمنة أم لا، موضحا أن إجمالي العاملين في مجال الرعاية والخدمات الصحية في مصر يبلغ 800 ألف فرد، تشمل أطباء وتمريض وموظفين.

وأوضحت وزارة الصحة، أن المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين يستحقون اللقاحات، نوعان، الأول: أصحاب الأمراض المزمنة، والآخر: المرضى بكورونا فقط، مشيرة إلى أن المواطنين من أصحاب أمراض تضعف المناعة، مهددين بالاصابة بالفيروس «وسيكون من أصحاب الأولوية للاستحقاق أصحاب أمراض حساسية الصدر والربو والسكر وارتفاع ضغط الدم».