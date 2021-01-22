مطرانية المنيا تمنع قداسات الجمعة والأحد لحين تقييم وضع كورونا

أعلنت الكنائس التابعة لمطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، قبل قليل، إلغاء قداسات الجمعة والأحد، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وقررت مطرانية المنيا، برئاسة «الأنبا مكاريوس»، الأسقف العام للمنيا، بدءاً من اليوم الجمعة، إلغاء القداسات والصلوات يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، على أن تستمر القداسات طوال أيام الأسبوع، فيما عدا هذين اليومين.

وذكر بيان صادر عن مطرانية المنيا أن العمل مستمر بهذا النظام حتى السبت 30 يناير، لحين إعادة تقييم الوضع في ضوء مستجدات جائحة كورونا.

وفي وقت سابق، قرر «الأنبا مكاريوس» خفض أعداد المشاركين بالجنازات، وصلوات «الثالث»، للمتوفين، وغلق قاعات العزاء، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وطالب الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص بالتعاون مع الآباء الكهنة في هذه التوجيهات، حتى لا تتخذ إجراءات أكثر صرامة، حفاظاً على أرواح الشعب والكهنة معاً.

وفي أواخر شهر ديسمبر الماضي، أعلنت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس، في جنوب محافظة المنيا، عن بث جميع طقس الصلوات عبر صفحتها على «فيسبوك»، واستئناف القداسات وخدمة التربية الكنسية، اعتباراً من يوم 2 وحتى 5 يناير، في موعدها بنسبة حضور 25%، وبحسب ظروف كل كنيسة.

كما أعلنت المطرانية عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، من تعقيم وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات، وبالنسبة للجنازات، تتم بحضور أسرة المنتقل بحد أقصى 10 أفراد، ويُمنع عمل تذكارات الأربعين والسنوية، وصلاتي «الثالث» و«الحميم» والزيارات المنزلية تماماً، ويقتصر الافتقاد أو المعايدة على التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبالنسبة للخطوبات والأكاليل، تكون بعد العيد، بحضور 10 أفراد فقط من كلا الأسرتين، مع مراعاة الحشمة والوقار وحفظ النظام والهدوء داخل الكنيسة، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية، ويجري العمل بهذه القرارات اعتباراً من 31 ديسمبر الماضي، وحتى إشعار آخر.

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