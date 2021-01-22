عاجل.. 7 سيارات إطفاء للسيطرة على انفجار سيارة بطريق الإسماعيلية

دفعت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، برئاسة العميد خالد كامل، بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق انفجار سيارة محملة بأسطوانات الغاز الطبيعي المنزلي.

وقال شهود العيان، إن سيارات الإطفاء تعمل الآن على إطفاء السيارة، والسيطرة على انفجارات الأسطوانات المتتالية.

وكانت قوات الشرطة قد أغلقت، منذ قليل طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي قرب محطة تحصيل الرسوم التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

وتعرضت سيارة ربع نقل محملة بأسطوانات غاز إلى الانقلاب على الطريق منذ قليل، مما أدى إلى انفجار بعض الأسطوانات على الطريق.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، فيما انتقلت على الفور سيارات الحماية المدينة لمحاولة السيطرة على الحريق.

وقال شهود عيان، إن أسطوانات الغاز تعرضت للانفجار بشكل كبير، مما أدى إلى تباعد السيارات عن منطقة «الكارتة».

وكانت محطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية، قد شهدت حادثا مأساويا الأسبوع الماضي، بتصادم ما يقرب من 12 سيارة ما بين ملاكي ونصف نقل وأوتوبيس بسبب الشبورة.

وقال شهود عيان، حينها، إن الحادث وقع بسبب الشبورة وانخفاض مستوى الرؤية، وتسبب في إصابة 7 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى وأغلق الطريق لحوالي 5 ساعات.