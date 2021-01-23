مأساة عجوز سبعينية اغتصبها شاب بمنزلها بالجيزة: وضع السكين على رقبتها

داخل شقة متواضعة في العمرانية، فوجئت عجوز سبعينية باقتحام شاب لشقتها عن طريق كسر نافذة إحدى الغرف المطلة على الشارع بالطابق الأرضي، ثم قفز داخل الشقة وأشهر مطواه قرن غزال كانت في يديه في وجه العجوز ومنعها من الاستغاثة بالجيران وهددها بالقتل، واغتصبها بعد أن وضع السكين على رقبتها فبث الرعب في نفسها ومنع مقاومتها حتى نال ما أراد وقبل أن يفر هاربًا سرق مبلغ 6 آلاف جنيه وهاتفا محمولا.

الضحية: المتهم اغتصبني والسكين في يده

الضحية تحدثت باكية خلال سماع أقوالها أمام النيابة العامة، قائلة إنها استشعرت حركة المتهم داخل غرفتها، وفوجئت به يجثم فوقها على سرير غرفتها وشل حركتها ووضع مطواه على رقبتها فشعرت بوخزتها وكتم صوتها عن طريق وضع يده على فمها وهددها بالقتل فاستسلمت له، وأمرها بخلع ملابسها فتوسلت إليه ليتركها إلا أنه رفع جلبابها عنها وجردها مما يستر عورتها، واغتصبها بهذه الطريقة المروعة ولم يرحم دموعها، ثم أجبرها على تسليمه أموالها وهاتفها المحمول وتمكن من الهروب من الشقة، وبعد اتصلت بنجلها واستغاثت به فاصطحبها إلى قسم الشرطة لتحرير محضرًا بالواقعة.

تحريات المباحث أكدت صحة رواية المجني عليها، واستمعت لأقوال شاهدة عيان وهي جارة الضحية من سكان العقار الخاص بالمجني عليها التي قالت إنها حضرت على صرخات المجني عليها مستغيثة بها عقب تعرضها للواقعة، وأبصرتها في حالة انهيار ممسكة بملابسها لستر عورتها فأبلغت نجلها لإبلاغ الشرطة.

إحالة المتهم للجنايات

وتمكنت المباحث من القبض على المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبتفتيشه عثر بملابسه على مبالغ مالية وهاتف محمول وعلى سلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة مدعيًا أنه كان في حالة سكر، لكن تحريات المباحث استبعدت رواية المتهم وأكدت أنه كان في كامل إدراكه، ثم قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات وإحالة الضحية إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، ومؤخرًا قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.