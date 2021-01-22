عاجل.. الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثتي زوجين في قنا

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة قنا، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثتي شخص وزوجته في شقتهما بقرية العيايشا مركز قوص.

وكان الأهالي عثروا على جثتي زوجين داخل منزلهما، منزل قليل، بقرية العيايشا بمركز قوص، حيث جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا ، إخطارا بعثور الأهالي على جثتي شخص يدعى إسماعيل النوبي، في العقد السادس من العمر وزوجته «محاسن» داخل منزلهما بقرية العيايشا بقوص.

وقال أحد أبناء القرية، إن فريقا أمنيا انتقل إلى مكان الواقعة، فيما يكثف رجال الأمن بمركز شرطة قوص جهودهم لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب الوفاة، وخاصة أنه عثر عليهما بجوار بعضهما البعض.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.