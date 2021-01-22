عاجل.. العثور على جثتي زوجين بغرفة نومهما وجهود مكثفة لكشف لغز الجريمة

بعد عثور الأهالي على جثتين لزوجين داخل منزلهما بقرية العيايشا في مركز قوص، وإبلاغ الشرطة، انتقل الدكتور جمال السيد، مفتش الصحة بمركز قوص، إلى موقع العثور على الجثتين، لتوقيع الكشف الطبي عليهما لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاتهما.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إن التحريات الأولية، تشير إلى أن سبب الوفاة قد يرجع إلى الاختناق، لافتا إلى أنه تم العثور على الجثمانين للزوجين داخل غرفة النوم وبجوارهما مدفأة كهربائية قد تكون السبب وراء ذلك.

وأشار المصدر، إلى أن مباحث مركز قوص تكثف من جهودها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاة الزوجين، لافتا إلى أن الزوج صاحب سوبر ماركت في القرية وزوجته ربة منزل.

وكان الأهالي قد عثروا علي جثتي زوجين داخل منزلهما، منزل قليل، بقرية العيايشا بمركز قوص، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية من قبل الأهالي بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بعثور الأهالي علي شخص يدعى إسماعيل النوبي محمود 55 سنة، صاحب سوبر ماركت في خمسينيات عمره، وزوجته «محاسن شحات همام»، 45 سنة، داخل منزلهما بقرية العيايشا بقوص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة وفرضت كردونا أمنيا حول المنزل بالقرية، وطالبت الأهالي بالابتعاد من الموقع، لحين الكشف عليهما من قبل مفتش الصحة.

وجارِ نقل الجثتين إلى مستشفى قوص المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.