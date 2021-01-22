بالأسماء.. إصابة 3 سيدات ورجل في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أُصيبت ثلاث سيدات ورجل، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أجرة على إحدى الطرق الفرعية بنطاق مركز شرطة الفيوم، اتجاه قرية العامرية، بسبب السرعة الزائدة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مُساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من المقدم محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من مرفق شرطة الإسعاف، حول تلقي استغاثة لإسعاف 4 مصابين ثلاثة سيدات ورجل أصيبوا في حادث تصادم سيارتين على طريق فرعي الدائري – العامرية في نطاق دائرة المركز.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد طرفاية، رئيس مباحث المركز، أنّ المصابين هم ثريا رمضان عبد الحميد (55 عامًا)، وأيمن جمعة عبد الباقي (50 عامًا)، وهناء محمد محمود (61 عامًا)، وأميرة حمدي علي (12 عامًا)، وجميعهم أصيبوا بإصابات متنوعة بين كسور وكدمات وسحجات وجروح في جميع أنحاء الجسم.

وأشارت المعاينة الأولية لمكان الحادث، وشهود العيان إلى أنّ حادث التصادم وقع بسبب السرعة الزائدة للسيارتين ومحاولة السيارة الأجرى تخطي سيارة نقل ثقيل كانت تسير أمامها فاصطدمت بالمواجهة مع السيارة الميكروباص القادمة بالمواجهة، حيث فشل سائقي السيارتين السيطرة على السيارتين وإختلت عجلة القيادة بيدهما واصطدما معًا.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين الأربعة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحديد ما بهم من إصابات، تمهيدًا لعلاجهم.

وفي سياق متصل، قامت ضباط إدارتي الحماية المدنية والمرور برفع آثار الحادث، ووضعع السيارتين على جانب الطريق وتيسير الحركة المرورية بعد إغلاقه وتعطل السيولة الأمرورية إثر الحادث.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.