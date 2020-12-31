شباب كفر الشيخ ينظمون مبادرة للاعتذار عن المناسبات بسبب كورونا

قال أيمن بدير منسق مبادرة «اعتذر» بمحافظة كفر الشيخ، للاعتذار عن حضور أي مناسبة اجتماعية بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، إن المبادرة تأتي في إطار جهود أجهزة الدولة المصرية التي تستهدف تقليل أعداد المصابين بفيروس كورونا، إذ أنها منعت التجمعات مثل الأفراح ومختلف المناسبات، وبالرغم من ذلك فإن الناس يصرون على حضورها، مشيرة إلى أن هناك صفحة على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك تحمل اسم «حكاوي كفر الشيخ» يطلب منها المتابعون أسماء أماكن لتنظيم حفلات عيد ميلاد.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي محمد الشاذلي، أن المبادرة تستهدف توعية الناس بخطورة حضور التجمعات والمناسبات، مشيرًا إلى أنه من الأفضل تقديم الواجبات الاجتماعية مثل التهنئة والعزاء من خلال الهاتف.

وتابع، أن نسبة التجاوب مع المبادرة كبيرة، إذ تواصل عدد كبير من الأهالي مع أصحاب المبادرة، مناشدًا الإعلام المصري بدعم المبادرة أيضًا لكي تحقق المزيد من النتائج الإيجابية حتى يحجم المواطنون عن حضور هذا النوع من المناسبات الذي يتنافى مع الإجراءات الاحترازية للدولة.

وواصل: «كان بعض أصحاب الكافيهات والمطاعم يصرون على تنظيم حفلات أعياد الميلاد، لكنها وبسبب الاستجابة للمبادرة، أعادت أموال الحجوزات إلى أصحابها ورفضت عمل تجمعات وعلقت لافتات بسبب الاعتذار وهو ما جعلنا نشعر بالسعادة بسبب الاستجابة لنا».

المجاملات مش على حساب حياتنا

وكان البرنامج قد عرض تقريرًا، جاء فيه أن أهالي المحافظة رفعوا شعار «المجاملات مش على حساب حياتنا»، كإجراء احترازي منهم لمواجهة الموجهة الثانية من فيروس كورونا، وبخاصة بعد تزايد أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة.

ومن هنا أسس الأهالي مبادرة اعتذر التي تستهدف الاعتذار عن حضور أي احتفالية أو فعالية أو مناسبة اجتماعية ونبهوا عن تجنب الأحضان والمصافحة بالأيدي بين الناس مهما كانت درجة القرابة بينهم.