«لو بتزعجك أو خايف» كيفية الإبلاغ عن المقاهي المخالفة المحيطة بك

لا يخلوا مكان أو منطقة سكنية من وجود أحد الكافيهات أو المقاهي، التي قد تمثل إزعاجًا للكثيرين منهم بسبب مخالفاتها لقواعد التباعد الاجتماعي ضمن إجراءات تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، كما تنتشر بها «الشيشة» التي تنتشر روائحها في المنطقة خاصة إذا كانت قريبة من المنزل أو بمنطقة شعبية.

وخلال الأيام الماضية، إستغاث الكثيرين بالجهات المسئولة من أجل وقف انتهاكات المقاهي ووقف المخالفات التي يرتكبونها وقد تزعجهم في مناطق سكنهم، لذا وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة بتكليف محافظة القاهرة ورئيسي حيي المقطم والأزبكية، بتنظيم حملات بعد أن تلقت الوزارة مجموعة من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بقيام عدد من المقاهي فى مناطق مختلفة باستغلال أرصفة ومداخل العمارات السكنية.

أرقام للإبلاغ عن مخالفات المقاهي

وخصصت محافظة القاهرة أرقام للإبلاغ عن المقاهى المخالفة التي لم تلتزم بحظر الشيشة ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لمن يريد من المواطنين وقف هذه المخالفات التي تسبب لهم إزعاجًا أو تمثل لهم مصدر خوف من انتشار الفيروس المستجد بصورة أكبر، وهي كما يلي:

يمكنك الاتصال على أرقام غرفة عمليات محافظة القاهرة «23912136 - 23907147 – 23901236».

كما خصصت محافظة الجيزة أرقام لاستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام «114» و «واتس أب 01152860444».

ونشاد وزير التنمية المحلية بالإبلاغ عن كافة المخالفات بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة فيما يخص فيروس كورونا وتقديم الشيشة للمترددين.

وقال محمد شعراوي، إن إدارة المرافق والإشغالات والجهات المعنية بحي الأزبكية قامت بعدد من الحملات على كافة مناطق الحي، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 60 شيشة من 3 مقاهي بالحي، مشددا على عدم تداول الشيشة بالمقاهي والتأكيد على الغلق في المواعيد المحددة تنفيذآ لقرار مجلس الوزراء.

كما يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة غلق المطاعم والكافيهات في المواعيد المحددة يومياً والتأكد على عدم تداول الشيشة بالمقاهي.