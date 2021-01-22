الغربية تتلقى 148 ألف طلب تصالح بإجمالي 929 مليون جنيه

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 147 ألف و 975 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 929 مليون و465 ألف جنيه حتى اليوم الجمعة.

وأوضح «رحمي»، أن المحافظة شكّلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول 1760 طلب ، ورفض 295 طلب، وجار فحص 145920 طلب، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.

استلام طلبات التصالح

وأكد المحافظ، على أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31/3/2021، موضحًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف الحملات التموينية بالمحافظة، وتشديد الرقابة علي المخابز.

وفي سياق آخر، قامت إدارة تموين السنطة بتشكيل حملات للمرور على المخابز منذ الرابعة من فجر اليوم بدائرة قرى مركز ومدينة السنطة، تحت إشراف محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية.

14مخالفة متنوعة للمخابز المخالفة

وأسفرت الحملات عن تحرير 14مخالفة متنوعة للمخابز المخالفة، حيث تم تحرير 5 مخالفات نقص وزن من 9 جرامات إلى 17جرامًا في الرغيف، و3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 2 مخالفة عدم نظافة أدوات العجين، 2 مخالفة تصرف دقيق بإجمالي عدد 6 شيكارة و2 مخالفة عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطن.

يأتي ذلك في إطار استمرار محافظة الغربية في مكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار، خاصةً السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي ومستمر.