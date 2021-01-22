توقعات طقس 72 ساعة.. انخفاض درجات الحرارة ليلا وشبورة مائية صباحا

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، توقعاتها بشأن حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، خلال الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من السبت الموافق 23 يناير وحتى الاثنين 25 من الشهر نفسه.

طقس السبت 23 يناير

وأوضحت الهيئة أن طقس السبت، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون دافئ نهارًا، بارد ليلاً، وعلى جنوب الصعيد يكون دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع وجود انتشار للشبورة المائية في الصباح على معظم الأنحاء.

طقس الأحد 24 يناير

وأضافت الهيئة، أنّ طقس الأحد معتدل نهارا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون دافئ نهاراً بارد ليلاً، وعلى جنوب الصعيد يكون دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً، مع وجود انتشار للشبورة المائية في الصباح على معظم الأنحاء.

طقس الاثنين 25 يناير

أما عن طقس الاثنين ، فتشير توقعات الهيئة إلى أنّه يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون دافئ نهاراً بارد ليلاً، وعلى جنوب الصعيد يكون دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً، مع وجود انتشار للشبورة المائية في الصباح على معظم الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم السبت 23 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19، والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 09.

درجات الحرارة يوم الأحد 24 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 09.

درجات الحرارة يوم الاثنين 25 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.