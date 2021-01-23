استخدام 3 ملايين متر مكعب مياه أمطار لري «مزارع القويح» بالبحر الأحمر

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن المشروعات التي نفذتها المحافظة من إنشاء سدود وبحيرات، ساهمت بشكل كبير في حماية المدن من السيول، التي شهدتها خلال شهر ديسمبر الماضي، لافتا إلى استخدام 3 ملايين م3 من مياه السيول، التي خزنت في بحيرة القويح، لري 125 فدانا من المزرعة التي تحمل الاسم ذاته، شمال مدينة القصير، بواسطة ماكينات الرفع الديزل.

وأشار «حنفي» إلى أن مشروع مزرعة وادي القويح، أقيم شمال مدينة القصير على مساحة 125 فدانا، بتكلفة 25 مليون جنيه، ضمن المشروعات التنموية بالدولة، ويتابعه جهاز التعمير، نظرا لأهميته الإنتاجية، وتوفيره العديد من فرص العمل.

ويشمل المشروع صوبا زراعية، وزراعات مكشوفة، وأشجارا مثمرة، منها 15 فدانا مكشوفا لزراعة الخضروات، و70 فدانا للفاكهة، و40 صوبة على مساحة 5 أفدنة، و2500 نخلة على مساحة 30 فدانا، وتنتج أنواعا مختلفة من الخضار والفاكهة (المانجو - التمر - الليمون - الطماطم - الخيار - الفلفل - الباذنجان - الكانتلوب).

وافتتحت مزرعة وادي القويح عام 2014، وشهدت إنتاجا وفيرا ومتميزا من المحاصيل؛ إذ تتم الزراعة دون استخدام أي مواد كيماوية، وتجنى الثمار أسبوعيا لبيعها بالتبادل بمدن القصير والغردقة وسفاجا، بأسعار أقل من مثيلتها في السوق.

وأعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية، أن اللجان مرت على أعمال الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بمدينة القصير، التي تشمل سدًا و4 بحيرات و4 حواجز، إضافة إلى قناة صناعية على أودية النخيل والعمبجي والعنز والقصير وأم لصيفة.

وأشارت لجان المرور، إلى أن بحيرة «ب2» التي أنشئت بوادى العمبجي تمكنت من حجز 400 ألف متر مكعب من المياه، نتيجه العاصفة المطرية التي تعرضت لها المحافظة قبل 4 أسابيع.

وتستمر الإدارة العامة للمياه الجوفية في إنشاء السدود والبحيرات الصناعية بمدن المحافظة، طبقا للجداول الزمنية لكل مشروع، منها إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وإنشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة في رأس غارب، وأخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد وبحيرة أيضا بوادي القويح بمدينة القصير، وإنشاء سدا و«4 بحيرات، وقناة» صناعية بالقصير.

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