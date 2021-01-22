قوافل طبية مجانية من جامعتي الزقازيق والأزهر بمستشفيات البحر الأحمر غدا

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن وجود أطباء بروتوكول كلية الطب جامعة الزقازيق وجامعة الأزهر، لبدء توقيع الكشف الطبي على المواطنين بمستشفيات مدن البحر الأحمر بالمجان، إذ تبدأ عملها غدًا السبت وتستمر حتى الخميس المقبل.

وأشار إلى وجود أطباء جامعة الزقازيق بمستشفى الغردقة العام، في تخصصات علاج الأورام وجراحة التجميل والحرق وجراحة الكبد والمناظر وجراحة القلب والصدر والجراحة العامة والأورام و جراحة الأطفال والتخدير والعناية المركزة، بالإضافة إلى أطباء جامعة الأزهر بمستشفى الغردقة العام في تخصصات طب السمع والاتزان وأمراض القلب بمعهد القلب.

كما أكد مرعي وجود أطباء من جامعة الأزهر بمستشفى رأس غارب المركزي في تخصصات جراحة العظام وجراحة العيون.

وأشار إلى وجود أطباء جامعة الأزهر بمستشفى الشلاتين المركزي في تخصصات جراحة المخ والأعصاب والأطفال وجراحة الأنف والأذن وجراحة العيون والتخدير والعناية المركزة والجراحة العامة.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أجرت عدة قوافل طبية علاجية مجانية بقرى ومدن جنوب البحر الأحمر في جميع التخصصات بواسطة فرق طبية، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى أن القوافل الطبية أقيمت في قرية بأبورماد وأدلديت في تخصصات (جراحة عامة- طب الأطفال- أمراض النساء والتوليد- جلدية وتناسلية- جراحة الفم والأسنان) حيث تم الكشف وصرف العلاج لعدد 393 مواطنًا، وإجراء عدد 53 فحصًا معمليًا، وإجراء عدد 15 حالة أشعة موجات صوتية، وعدد 45 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان.

كما أقيمت قافلة طبية علاجية بقرى مرسى حميرة وأبرق يومي ومدينة حلايب وتم الكشف وصرف العلاج لعدد 304 مواطنين، وإجراء عدد 30 فحصًا معمليًا وعدد 42 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، مؤكدًا وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.

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