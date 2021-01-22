«كتاب مصر» ينفي شائعة سحب حق ترشيحه لأدباء لنيل «نوبل» 

أوضح شريف ممدوح العجوز، المستشار القانوني للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن كل ما أثير في الفترة الأخيرة، من تكهنات بسحب حق ترشيح «اتحاد كتاب مصر» لنيل جائزة «نوبل»، بالإضافة إلى تكهنات أخرى تكشف عن ترشيحات متداولة، غير صحيح ومجرد شائعات ليس لها أساس من صحة.

وشدد على أن القائمين على تلك الجائزة لا يُفصحون عن المرشحين لتلك الجائزة، إلا بعد 50 عاما من تاريخ حصول إحدى الشخصيات عليها بهذا العام، بمعنى أن الفائز بجائزة «نوبل» في الأدب هذا العام، لا يعلم من كان ينافسه على تلك الجائزة من المرشحين إلا بعد 50 عاما، أي في سنة 2071، لافتا إلى أن هذا بندا أساسيا في الجائزة.

حتى مارس 2020 لم يكن يعلم القائمون على الجائزة أن هناك رئيس جديد لاتحاد كتاب مصر منذ 2015

وأضاف «العجوز»، خلال مداخلة هاتفية الجمعة، مع برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «TeN»، أن القائمون على جائزة نوبل لم يكن يعلمون حتى مارس 2020، إن الدكتور علاء عبد الهادي، أصبح رئيسا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بدلا من محمد سلماوي، الذي لم يبلغ بدوره «أمانة الجائزة» بأن مركزه القانوني قد زال، وبالتالي كل البريد الواصل من أمانة تلك الجائزة لم يكن يصل إلى المكان الصحيح، حتى هذا الوقت، بالتحديد منذ تولي الدكتور علاء عبد الهادي في أبريل 2015، وحتى مارس 2020، إلى أن جاءهم خطاب من أمانة اللجنة، لافتا إلى أنه وصل إليهم بالصدفة البحتة.

وأشار المستشار القانونى للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إلى أنه بالتالي إذا كان هناك من يدعي بأن رئيس النقابة يرشح نفسه لجائزة «نوبل»، فالنقابة ليست مسؤولة بأي شكل عن هذه الترشيحات، لأن تلك الترشيحات المزعومة منسوبة لخطاب بالفترة التي لم يكن تعلم أمانة الجائزة أن رئاسة النقابة توالها شخص أخر بخلاف «سلماوي».

وأكمل، «على الفور قامت النقابة بمخاطبة أمانة الجائزة في 17 فبراير 2020، لتبلغهم وتعرفهم بالرئيس الحالي للنقابة، وأن الرئيس السابق زالت صفته القانونية، وأن جميع المراسلات والبريد يجب ان تكون على المقر النقابة وبالصفة وليست بالاسم».

خطاب مارس 2020 يؤكد أن اتحاد الكتاب مازال من المؤسسات الدولية التي تملك حق وضع ترشيحات للجائزة

وشدد على أن وصول خطاب من أمانة جائزة «نوبل» بتاريخ مارس 2020، يعني أن نقابة اتحاد الكتاب ما تزال من المؤسسات الدولية، التي يحق لها أن ترشح أسماءً لجائزة «نوبل» ولم يسحب منها هذا الحق.