خبير أمني: تضحيات الشرطة مستمرة وزيارة السيسي اليوم تؤكد ذلك

أكد الدكتور إيهاب يوسف، خبير المخاطر الأمنية، أن تضحيات الشرطة مستمرة سواء على مستوى ما مضى أو ما هو قادم، لافتًا أنها تلعب دور هام وحيوي في الإنجازات الضخمة التي تحققها مصر خلال المرحلة الحالية، وكاشفًا أنه حتى نصل لذلك، فمن المطلوب دائمًا رفع الروح المعنوية ومستوى التدريب لطلبة الشرطة، وهو ما يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارته لأكاديمية الشرطة وحضور لتدريباتها لأكثر من مرة، كان أخرها اليوم الجمعة.

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية مع الجمعة، مع برنامج «أحداث اليوم»، المذاع على فضائية « extra news»، زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة، فضلا عن حضور الرئيس من قبل اختبار اختيار الطلبة بكشف الهيئة، الذي نقسوا فيه في بعض الأحيان، حتى نتأكد من نوعية الطلبة التي يتم اختيارهم، ومناقشتهم في رغبتهم وتفضيلهم لكلية الشرطة بالأخص عن غيرها من الكليات.

السيسي في زيارات مستمرة لأكاديمية الشرطة والكلية الحربية

وأردف الخبير الأمني، أن تلك الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات المتتالية للأكاديمية، ونفس الأمر يتم بالنسبة للكلية الحربية، للتأكد من مستوى التدريب، ومشاركة الأفطار مع الطلبة، وفتح حوار مع الطلبة ورفع الروح المعنوية.

الشعب المصري بأكمله يساند أجهزتنا الأمنية

موضحًا بأن تلك الزيارة تأتي لتأكيد على أن القيادة السياسية، تعلم جيدًا وتساند المجهود الأمني والتضحيات التي يقوم بها رجال الأمن، حتى تستطيع مصر أن تصل إلى النجاحات التي تحققها.

وأكمل، كل هذا يؤكد أن الشعب المصري، متمثل في رأس الدولة بقيادته السياسية، بيساند أجهزة الأمن المصرية المختلفة، ويقدر دورهم بشكل كبير.

مصر تخطت الكثير من الدول بقطاعات القوات المسلحة والشرطة

وأشار «يوسف» إلى أنه بلا شك نجحت مصر في تخطي الكثير من الدول على مستوى قطاعات القوات المسلحة والشرطة، وبمسافة سابقة بالكثير، وذلك يرجع لمجموعة اسباب، في مقدمتها طبيعة نسيج الشعب المصري، الذي يتميز بالوحدة ورغبة جميع المصريين في وصول مصر إلى مصاف الدول القوية وصاحبة المكانة الكبير في المجتمع الدولي.

وواصل، من بين تلك الأسباب أيضا، رؤية الشعب المصري، للإخفاقات الأمنية التي تحدث على مستوى دول مجاورة، وما ينتج عنها من دمار لدولا كثيرة، كما شاهدنا في سوريا وليبيا والعراق، وهذا ما يجعلنا من خلال الإعلام، والمتخصصين بالمجالات الأمنية، والسطلة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة، نؤكد دائما أن الشعب المصري جميعا في اتحاه واحد، والجميع يساند أجهزة الدولة الأمنية.