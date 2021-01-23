أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 23-1-2021 في مصر

شهدت بورصة الدواجن، اليوم السبت، حالة من الاستقرار ولم تتغير الأسعار كثيرا منذ بداية شهر يناير الجاري، وذلك خلافا لما شهدته بورصة الدواجن العام المنقضي الذي شهد تذببا نسبيا على مدار أسابيع لتأثر السوق بفيروس كورونا المستجد.

وفي إطار الخدمات اليومية التي نقدمها للقراء على مدار الساعة، ترصد «الوطن»، في السطور التالية الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والدواجن البيضاء والحمراء، بالإضافة إلى سعر البيض، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل الأسعار خلال الأيام القادمة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت

أشار الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ"الوطن"، إلى استقرار أسعار الدواجن على مدار الأسبوع، ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 22 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك النهائي بسعر 26 جنيهًا.

سعر الدواجن الحمراء

قال عبدالعزيز، إن سعر الدواجن الحمراء تتراوح بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بقيمة تصل لـ27 جنيها.

ويصل سعر الدواجن البلدي التي تأتي من المزرعة إلى 28 جنيها، بينما تصل للمستهلك النهائي بـ32 جنيها.

أسعار كرتونة البيض

وبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 34 ونص جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 40 جنيهًا، حسبما أشار عبدالعزيز السيد.

أما عن سعر كيلو الرومي، أكد أنه يباع في السوق المحلية بسعر يتراوح بين 42 جنيها و 48 جنيها.

سر تراجع أسعار الدواجن

وكشف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، سر تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير خلال الفترة الماضية وخاصة عقب الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، وهو ما تسبب في وقوع خسائر كبيرة لصغار المربين والتجار.

وأوضح أن بعض المزارع امتنعت عن تشغيلها، لعدم وضوح الرؤية بشأن انتشار "كوفيد 19"، لافتا إلى أن السوق شهد خروج عدد كبير من التجار بعد تكبدهم خسائر كبيرة، وعدم قدرتهم على الاستمرار في المضاربة بالسوق.